“رضا كريمي”.. إيران تعلن هوية المسؤول عن تفجير “نطنز”

كشف التلفزيون الإيراني، يوم السبت،أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن الهجوم الذي دمر أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي، وسط البلاد.

وصرح المصدر أنه “جرى تحديد هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي“,مضيفا أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وقد عرض التلفزيون صورة من جواز سفر لرجل عرفه بأنه كريمي، كما بث التقرير ما بدا أنه “نشرة حمراء” للإنتربول تطلب القبض عليه، وفقا لأسوشيتد برس.

حيث نقلت رويترز عن التلفزيون الإيراني: “الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية”.

وعقب الهجوم، أعلنت إيران بدء تخصيب كمية صغيرة من اليورانيوم تصل درجة النقاء فيها إلى 60 بالمائة – وهي أعلى مستوى لها على الإطلاق – وسط محادثات في فيينا تهدف إلى إنقاذ اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

في المقابل عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أسفه لأن قرار إيران لا يُساعد “إطلاقا” على إنهاء الجمود، لكنه أضاف أن واشنطن “راضية لرؤية أن إيران تُواصل المشاركة في المناقشات”.

وفي غضون ذلك، تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني ، يوم السبت، في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، إثر تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان إن “اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوروبي تستأنف أعمالها الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا (11:00 بالتوقيت العالمي)” على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية وبين الخبراء.

موضحا أنه سيشارك فيها “ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران”.

ويهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

