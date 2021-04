اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

شهدت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، استقرار نسبيا في التعاملات الصباحية اليوم السبت، في تعاملات النقد الاجنبي في البنوك و السوق الموازي.

هذا واستقرار اسعار الدولار الامريكي هذا الصباح مقابل الجنيه السوداني بمتوسط سعر بلغ 384جنيها فيما بلغ سعر البنك المركزي للعملة الامريكية 381.59250 جنيها .

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com الدولار الامريكي 384.00 جنيها الريال السعودي 103.20 جنيها الدرهم الاماراتي 106.22 جنيها اليورو 467.5 جنيها الجنيه الاسترليني 540.00 جنيها الجنية المصري 24.30 جنيها الدينار البحريني 1000 جنيها الريال القطري 104 جنيها

وفي سياق آخر، سجلت أسعار السلع الغذائية والرمضانية، مستويات ارتفاع قياسية تراوحت بين 20% إلى 50% بالتزامن مع بدء شهر رمضان.

حيث تضافرت حزمة من العوامل لتدفع أسعار السلع الغذائية والرمضانية في السودان إلى أرقام فلكية.

ومن أبرز تلك العوامل “التضخم الركودي، ورفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الوقود، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضغوط جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي ضغطت على السوق والأوضاع الاقتصادية بوجه عام.

وفي جولة ميدانية في بعض الأسواق بالخرطوم شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات ارتفاعاً في الأسعار في شهر رمضان قياساً بالشهر السابق له.

فقد قفزت أسعار الدقيق والألبان والسكر والزيت بجانب بعض المنتجات الأخرى المحلية والمستوردة.

وتباينت الأسعار بشكل طفيف من تاجر إلى آخر حيث أكد التاجر مكي حسين، أن جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو أرتفع من 11000 جنيه إلى 12500 جنيه.

بينما ارتفع سعر جوال السكر المحلي (كنانة) إلى 13000 جنيه، عازيًا ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً.

وقد قفز سعر لتر البنزين في مطلع أبريل الجاري بواقع 23% مرتفعاً إلى 150 جنيهاً قياساً 127 جنيهاً للتر، فيما زاد سعر الجازولين بنسبة 8% ليصل إلى 125 جنيهاً مقارنة بمستوى 115 جنيهاً، حسبما أفادت صحيفة (الجماهير).

ووفقاً لهذه الزيادات فقد بلغ سعر جالون البنزين 675 جنيهاً وارتفع الجازولين إلى 562 جنيهاً.

وقد شكل الارتفاع المتوالي للتضخم عاملاً أساسياً في ارتفاع السلع مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ووفقاً لأحدث الاحصاءات المتاحة (فبراير الماضي) فقد سجل التضخم السنوي 330.78% مقابل 304.33% في يناير، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم.

The post اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ