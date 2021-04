إنقطاع خدمة تويتر عن بعض المستخدمين

أعلنت شركة تويتر، عن انقطاع خدمتها عن بعض المستخدمين في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، مؤكدة بإنها مازالت تعمل على إصلاح العطل.

وكان قد أبلغ 40 ألف من المستخدمين شركة تويتر انهم يواجهون عدد من المشاكل في المنصة.

هذا وقالت الشركة في تغريدة “قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح المشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، تصدر اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، قائمة التريند على موقع تويتر، وذلك في يوم ميلاده، حيث عايده المتابعون، معبرين له “عن حبهم وأمنياتهم ببقائه سندا للإمارات وشعبها”.

وأشار عدد من المغردون إن يوم ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو يوم فرح لكل الإماراتيين، فهو يعتبر مصدر للعز والفخر للبلاد.

كما نشروا صورا له في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقوها “بعبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة”.

الجدير بالذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكمل دراسته في المملكة المتحدة تحديداً في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية حيث تخرج منها عام 1979.

و تلقى الشيخ محمد بن زايد تدريبه على سلاح المدرعات والطيران العمودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية، ويظهر في بعض الصور خلال مرحلة الشباب في بعض المناطق في لندن.

و أكمل الشيخ دراسته من خلال دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ليشغل بعدها عدد من المناصب في القوات المسلحة الإماراتية.

كما شغل سموه مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري- قوات النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا.

وفي سياق منفصل، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم أن موقف بلاده الثابت الداعم للسودان في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره.

