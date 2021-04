مصادر: الخرطوم ألغت زيارة مقررة لوفد رفيع المستوى لإسرائيل

نفى السودان تقارير أفادت بأنه سيرسل أول وفد له إلى إسرائيل بعد شهور من إعلان اتفاق لإقامة علاقات ثنائية، حيث صرح مسؤولان سودانيان إن الخرطوم قد ألغت الزيارة.

ووفق ما أقرت مصادر لرويترز في وقت سابق إن وفدا سودانيا يضم مسؤولين من الأمن والمخابرات سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

والجدير بالذكر أن السودان وافق على اتخاذ خطوات نحو السلام مع إسرائيل العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب, وكذلك صوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء قانون يعود لعام 1958 كان يقضي بمقاطعة إسرائيل.

وصرح مسؤولان سودانيان لرويترز إن السودان قبل دعوة لزيارة إسرائيل لكن الخطط تغيرت فيما بعد, ولم يقدما تفسيرا لهذا التغيير.

كما أفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن جهاز المخابرات العامة بعدم “صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني لدولة إسرائيل ونفى صدور توجيهات بذلك”. كما نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني ذلك أيضا.

