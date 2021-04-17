سيرين عبد النور بإطلالة جديدة وأصالة تطلب منها النصح

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور​، متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود تظهر فيها بالشعر الأسود القصير، علقت عليها:” لا تكن سريع التعلق فمعظمهم عابرون …”.

حيث ردت عليها الفنانة السورية، ​أصالة​ نصري قائلة :”أنا سريعه وشديدة التعلّق وبعرف إنّه منهم كتار عابرون بسّ شو أعمل؟”.

بدورها ردت الفنانة سيرين عبدالنور، بنصيحة لأصالة نصري قالت فيها :” عمرهن ما يرجعو اهتمي بحالك وبصوتك انتي الأهم”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي الأيام السابقة، أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن خطبة إبنتها شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة:”لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

وأضافت الفنانة أصالة : “وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه”.

كما تمنت نصري لأحمد وشام، أن يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألم، حيث قالت: “عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين”.

الجدير بالذكر، كانت قد أثارت نصري، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تردد أنباء حول زواجها من رجل أعمال ونائب برلماني بالإسكندرية.

من جانبه، أكد الفنان اللبناني جو رعد خبر زواج الفنانة أصالة نصري بنائب في البرلمان المصري، قائلاً عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة”، بحسب ماذكر في موقع البيان.

هذا وظهرت الفنانة أصالة نصري فى حفل المطرب هانى شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه لمشروع جديد بالتجمع الخامس، برفقة عدد من أبرز النجوم.

اصالة مع سميرة سعيد وبوسى شلبى وهانى شاكر

حيث شمل الحضور ايضا الفنانة إلهام شاهين، وسميرة سعيد، وهالة صدقى، وهانى رمزى وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى وعدد آخر من الأصدقاء.

ووجهت للفنانة أصالة توضيح حقيقة زواجها من رجل أعمال سكندرى، التى انتشرت العديد من الأنباء حول صحة الخبر، ولكن المطربة اكتفت بالصمت دون تأكيد الشائعة أو نفيها.

هذا وقد أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل، وفقا لموقع اليوم السابع.

The post سيرين عبد النور بإطلالة جديدة وأصالة تطلب منها النصح appeared first on Souk Ukkaz News.

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