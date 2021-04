اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تجتمع اليوم في فيينا

أعلن مسؤول روسي أن اللجنة المشتركة التي تمثل مختلف أطراف الاتفاق النووي ستجتمع خلال ساعات، في حين جددت واشنطن إدانتها لإعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وصرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الأطراف المعنية بالبرنامج النووي الإيراني اتفقت على عقد اجتماع رسمي للجنة المشتركة خلال ساعات،. بالإضافة إلى اجتماع الخبراء المنعقد أصلا.

وحيث أوضح المسؤول الروسي -في تغريدة- أن محادثات فيينا تحقق تقدما بطيئا، ولكنه منتظم،. وهو ما دفع الأطراف إلى اتخاذ قرار دعوة اللجنة المشتركة للانعقاد.

وأقرت مصادر مقربة من المفاوضات إن الأطراف المشاركة ستحدد في هذه الجلسة طريقة التفاوض في المرحلة المقبلة.

ومن جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة اليوم السبت ومشاركة الوفد الإيراني فيه,. لبحث نتائج اجتماعات اللجان التقنية وكيفية استمرار المفاوضات.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أعلن أن إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية، وقال إنها تنتج 9 غرامات كل ساعة.

وتتزامن الخطوة مع اجتماعات فيينا بين إيران والدول الكبرى الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ووفق ما أفادت به مصادر فإن اجتماع اليوم سيضع جدول أعمال لسير هذه المفاوضات على وقع التقدم الحاصل في المفاوضات التقنية، وفقا لتصريحات المسؤول الروسي.

مضيفة أن المعنيين ينظرون لاجتماع اليوم على أنه إشارة إيجابية،.إن تمكن الأطراف من مواصلة الاجتماعات وعدم المغادرة، وصولا إلى الحديث عن تقدم ولو بطيء في المفاوضات. يعني أن هناك شيئا ما يختمر،. وأن الإعلان الإيراني الأخير بشأن رفع نسبة التخصيب لم يدفع الأطراف الأخرى إلى الباب المسدود.

في المقابل قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. إن إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خطوة استفزازية تأخذها واشنطن على محمل الجد،. ويجب أن تكون دول 5+1 متحدة في رفض ذلك.

