دبي تبدأ في تطعيم المرضعات والمقبلات على الحمل بلقاح كورونا

كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن هيئة الصحة، صباح اليوم السبت، إنها ستفتح باب التطعيم من كوفيد-19 للمرضعات والمقبلات على الحمل بلقاح فايزر- بيونتيك.

حيث نشر المكتب الإعلامي في دبي ، على “تويتر” قائلاً:” إن ذلك “وفقا لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لـ “كوفيد-19″ حول العالم”.

وأردف المكتب الإعلامي:” أن هيئة الصحة خفضت الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام شريطة عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المشار إليها”.

الجدير بالذكر، أن الإمارات قد إحتلت المركز الثالث عالمياً في قائمة أكثر دول العالم تطعيما لسكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في تصريح سابق لها أنها قامت رسمياً بتسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد covid-19 ، داخل أراضيها .

و نقلت وكالة وام عبر موقعها على تويتر ، أن الصحة الإماراتية ” أعلنت رسمياً عن تسجيلها للقاح خاص بـ ” معهد بيجين للمنتجات البيولوجية”.

وأوضحت الوكالة أن الشركة المطورة للقاح كانت شركة “سينوفارم سي إن بي جي”، و أظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس .

حيث كانت إمارة أبو ظبي قد أطلقت يوم أمس الثلاثاء ، المرحلة الثالثة من البرنامج التطوعي الخاص باللقاح الروسي سبوتنيك v .

هذا و لم توقف الإمارات عجلة الإنجازات والأرقام القياسية التي تحققها ، التي جعلتها تحجز مكانها بين أفضل الدول في مختلف المجالات.

إذ أنه عقب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، لم تتوانى الإمارات عن اتخاذ كافة التدابير بدءا من فرض الإغلاق إلى الاختبارات التي شملت كل المقيمين على أرضها للحيلولة دون تفشي الفيروس .

وهو ما تجلى في تقييم وكالة بلومبيرج التي صنفت الإمارات ضمن أفضل الدول التي يمكن للفرد الإقامة فيها في ظل الجائحة.

وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الأولى عربيا والـ17 على مستوى العالم متفوقة على الولايات المتحدة وإندونيسيا وأيرلندا، على مقياس يضم 53 دولة يتجاوز دخلها القومي 200 مليار دولار.

كما يأخذ في الاعتبار قدرة نظام الرعاية الصحية المحلي، وتأثير القيود، مثل الإغلاق، على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين.

