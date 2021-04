الإعلامية مي حلمي تؤكد تعمد إجهاضها في زواجها الأول

أكدت الإعلامية مي حلمي، أنها كانت حاملا في توأم وأجهضت حملها بشكل طبيعي بعد زواجها من الفنان محمد رشاد، للتتصدر عقب تصريحات التريند المصري.

حيث قالت مي حلمي، ببرنامج شيخ الحارة والجريئة: “أجهضت حملي في توأم خلال فترة زواجي من محمد رشاد، والإجهاض كان طبيعيا”.

وأردفت الإعلامية: “اتحرمت من أن أحمل صفة الأمومة، واتحرمت أكون أم.. وبعاتب نفسي أني مش صلبة”.

الجدير بالذكر، أن محمد رشاد ومي حلمي، انفصلا رسمياً بعد تعرض رشاد لمشاكل مالية وانتاجية، وإثرها قررت “مي” الانفصال عنه، بعد زيجة لم تدوم أكثر من عام، وفقاً لما ذكر في موقع مصراوي.

ألقت السلطات الأمنية المصرية، القبض على المذيعة رانيا صفوت بعد تورطها في قتل زوج شقيقتها، وذلك بعد تلقي مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.

كما أفادت تحقيقات السلطات المصرية، أن المذيعة إرتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها، الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن رانيا صفوت مذيعة براديو أونلاين، تقدم فيه برنامج “على مزاجك” على راديو فالسكة.

كما تتمتع المذيعة المصرية، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تضم صفحتها على موقع “فيس بوك” أكثر من ٢٤٠ ألف متابع، بحسب ماذكر في موقع مصراوي.

ومن قضايا السياق الفني ايضا، طالب عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد عبدالله زين الدين، اليوم الأربعاء بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.

وطالب عضو مجلس النواب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى، داعيا نقابة الممثلين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، بعد قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بقضيه الطيار الموقوف.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة : “لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر”.

