إيرادات خيالية لفيلم “كينغ كونغ” في دور السينما العالمية

حقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام “كينغ كونغ” Godzilla vs. Kong إجمالي إيرادات عالمية خيالية بلغت 338 مليون دولار، رغمًا عن القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا على دور العرض.

حيث تتفاوت السعة الاستيعابية لدور العرض العالمية ما بين 50% إلى 75% وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء الجزء الرابع من سلسلة أفلام “كينع كونغ” بعد السماح لعودة دور العرض السينمائية إلى العمل في كل من نيويورك ولوس أنجلوس بصورة مخفضة، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم كينغ كونغ خواتيم مارس الماضي بوسترات تروجيه للعمل السينمائي حيث بدأ عرضه في الأول من شهر أبريل الحالي بدور العرض العالمية.

وكان من المقرر طرح الفيلم في يوم 26 مارس الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله دون توضيح أسباب ذلك التأجيل.

واحتوت الصور الترويجية على جملة “One Will Fall”، والتي تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية في العمل.

فيلم كينع كونغ من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

على صعيد آخر، رشحت أنباء تفيد بأن أستوديو “وارنر بروس” عرض على الممثل خواكين فينيكس حصوله على 50 مليون دولار مقابل تأدية دور الجوكر الشرير مرة أخرى، على أن يكون الفيلم من جزأين.

وذكرت تلك الأنباء أن فينيكس كان يعتقد بأن فيلم “الجوكر” عبارة عن مشروع مستقل، لكن فكرته تغيرت حاليًا، وتعتريه الرغبة بان يؤدي شخصية الجوكر مجددًا.

ووفقًا لموقع صحيفة (العرب اللندنية) سيكون أجر خواكين فينيكس الأعلى طوال مسيرته الفنية، على أن تمضي الشركة المنتجة لتكملة العمل خلال السنوات الأربعة القادمة رفقة مخرج الجزء الأول تود فيليبس.

وأدى خواكين فينيكس في الفيلم قصة حياة “آرثر فليك” المعقدة لفنان كوميدي طموح يعاني الاضطهاد ويدفعه المجتمع إلى أن يصبح عميلا للفوضى، ليفقد عقله كلما أتت له فكرة شريرة، في تركيبة معقدة على صعيد الشكل والمضمون، حيث خضع فينيكس لنظام غذائي صارم فقد على إثره 23 كيلوغرامًا من وزنه خلال فترة قصيرة.

وعقب النجم العالمي على ذلك خلال تتويجه بجائزة الـ”غولدن غلوب”، قائلا “اتضح أن هذا يؤثر في عقلك، وأنك تبدأ بالجنون عندما تفقد وزنا كبيرًا في فترة وجيزة”.

