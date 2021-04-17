الجيش اليمني يستعيد مواقع تسيطر عليها القوات السودانية

بثّ الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستعادة الجيش واللجان الشعبية اليمنية السيطرة على عدد من المواقع من قبضة القوات السودانية المشاركة في التحالف السعودي، بمنطقة الراكب غربي مديرية حَرَض الحدودية مع جيزان السعودية في محافظة حَجَّة شمال غرب اليمن.

وأظهرت المشاهد سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع وتحصينات للقوات السودانية في منطقة الراكب بمديرية حَرَض إثر عملية هجومية للجيش اليمني انطلقت من محورين شهدا مواجهات عنيفة مع القوات السودانية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوداني بالإضافة إلى استيلاء الجيش واللجان على أسلحة متنوعة في المواقع التي فرت منها القوات السودانية في جبهة حَرَض الحدودية.

إلى ذلك، تتواصل المواجهات الدامية بين الجيش اليمني من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في منطقتي الدُّشُوش ونخلاء شمالي غرب محافظة مأرب، وفي منطقة جبل البَلَق الشمالي بمديرية صِرواح غربي المحافظة.

وشنت طائرات التحالف السعودي خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات على مديريتي صِرواح ومَدْغِل الجِدْعان لإسناد قوات الرئيس هادي في صد العمليات الهجومية للجيش، كذلك دارت مواجهات مماثلة بين الطرفين في منطقة حيد آل أحمد بمديرية جبل مُراد جنوب المحافظة نفسها شمال شرق اليمن.



بالتزامن، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني من جهة والقوات المشتركة التابعة للتحالف السعودي بمنطقة الفاخر في جبهة مُرَيْس في مديرية قَعْطَبَة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.



وفي محافظة الحُدَيْدَة الساحلية، أفاد مصدر عسكري في حكومة صنعاء، برصد 219 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات ال24 الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في التُّحَيْتا و 6 غارات للطائرات التجسسية على الفازة جنوب المحافظة.

المصدر أوضح بأن خروقات القوات المتعددة للتحالف السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2018م، شملت قصف مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة ب154 قذيفة مدفعية.

التحالف: تدمير 4 مسيرات حوثية مفخخة و5 صواريخ باليستية

وفي سياق متقارب صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء (الأربعاء) وصباح (الخميس) من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) تجاه مدينة (جازان).