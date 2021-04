أشاد البنك الإفريقي للتنمية بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال تطوير شبكة السكك الحديدية بالمملكة، بعد عمليات تعزيزها بخطوط جديدة وإنشاء محطات كبرى خلال العشر سنوات الأخيرة.

حيث وصف البنك الإفريقي للتنمية شبكة السكك الحديدية التي يتوفر عليها المغرب بـ”الحديثة والآمنة والموثوقة”، مشيرا في بلاغ إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان.

وتتناسب المشاريع الكبرى التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي ارتفعت وتيرة إنجازها خلال السنوات الأخيرة، مع تطلعات البنك الإفريقي للتنمية في جعل القارة الإفريقية أكثر تنافسية وابتكارا واحتراما للبيئة، حيثيعتبر النقل السككي في صدارة أنواع النقل الصديقة للبيئة.

كما أشار البنك الإفريقي إلى أن تطوير البنية التحتية للنقل السككي في المغرب قد مكّن من خلق أقطاب صناعية جديدة وكذا استقطاب عدد من المستثمرين، خاصة في قطاع صناعة السيارات.

ونقل البنك الإفريقي عن سهيل طنطاوي، مسؤول بفرع شركة “PSA” الفرنسية لصناعة السيارات بالمغرب، قوله إن توفر المغرب على شبكة سكك حديدية حديثة يمكّن الشركة من نقل السيارات المصنّعة في المملكة بسهولة إلى ميناء طنجة المتوسط، ومن ثم تصديرها إلى أوروبا وإلى مختلف بلدان العالم.

بدورها أكدت المؤسسة المالية الإفريقية أن تطوير المغرب للبنية التحتية للسكك الحديدية مكنه من جني ثمار اقتصادية مهمة، ذلك أن النقل السككي يعد وسيلة مفضلة لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المغرب ضاعف قدرة شبكة السكك الحديدة في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطارا سنة 2020.

The post البنك الإفريقي للتنمية يشيد بإنجازات المغرب في مجال تطوير شبكة السكك الحديدية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ