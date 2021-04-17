سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

ارتفع متوسط سعر الدولار في السودان ، خلال تعاملات السبت 17 أبريل 2021، لدى السوق الموازية (السوداء) وارتفع متوسط سعر العملة الخضراء، لدى تعاملات هذه السوق إلى 384 جنيها، مقابل نحو 382 أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

فيما استقر سعر صرف الدولار لدى بنك السودان المركزي، عند 381.57 جنيه للشراء، و383.47 جنيه للبيع واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي

عند 456.88 جنيه للشراء، و459.16 جنيه للبيع بينما ارتفع متوسط العملة الأوروبية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 467 جنيها، مقابل نحو 454 جنيها.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، عند 525.28 جنيه للشراء، و527.91 جنيه للبيع بينما في السوق الموازية، زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 540 جنيها، مقابل نحو 523 جنيها.

وظل متوسط سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند نحو 101.80 جنيه للشراء و102.31 جنيه للبيع بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، في السوق السوداء، إلى 103 جنيهات.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي، عند 103.89 جنيه للشراء، و104.41 جنيه للبيع بينما زاد متوسط العملة الإماراتية ثابتا في السوق السوداء

إلى 106 جنيهات فيما استقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 1263.43 جنيه للشراء، و1269.75 جنيه للبيع.

التضخم

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.

وقال وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي إبراهيم إن بلاده وضعت خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد.

وكشف الوزير خلال تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن الخطة شملت إصلاح القوانين وإعداد خارطة للاستثمار لأول مرة، ودليل للمستثمر وإعطاء كثير من التسهيلات وإزالة المعوقات الموروثة من العهد السابق.

وقال إن السودان تلقى طلبات ضخمة من شركات عالمية للاستثمار في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين وغيرها، لافتاً إلى أن بلاده ستركز في بادئ الأمر على الاستثمار في مشروعات البنى التحتية والزراعة.