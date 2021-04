الأردن تنفي تلقيها لحوم مبردة كهدية من السودان

نفت وزارة الزراعة في الأردن اليوم السبت تلقيها 35 طن لحوم مبردة كهدية من الحكومة السودانية إلى الشعب الأردني مع حلول شهر رمضان المبارك.

وانتشرت عبر الوسائط الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد بأن السودان قدم إلى الأردن 35 طن لحوم مبردة كهدية إلى الدولة الشقيقة، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين في السودان نظرًا لنقص الحاجة محليًا وارتفاع ثمنها.

وأكدت وزارة الزراعة الأردنية أن هذه الأنباء المتداولة ليست صحيحة تمامًا، لافتة إلى أنها لا بد أن تشير إلى قيام الوزارة بفتح باب استيراد اللحوم الطازجة من السودان، حسبما أفاد موقع (رؤيا نيوز) الأردني.

وأبانت أنها تسعى لتنويع مصادر اللحوم، بما تتميز به لحوم الضأن السودانية من جودة عالية وأسعار منافسة دعمًا للاقتصاد السوداني.

وقالت الوزارة إنها تتوقع ازدياد التنافس في الفترة القادمة لاستمرار توريد اللحوم السودانية بطائرة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار بما يتناسب مع دخل جميع المواطنين.

وأوضحت أنها أرسلت لجنة فنية مختصة إلى السودان لدراسة مسألة استيراد كميات لحوم مبردة، حيث أوصت اللجنة في تقريرها إلى إمكانية فتح باب الاستيراد.

ارتفاع الأسعار في السودان

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، في السودان، زيادة جديدة في الأسعار وخاصة اللحوم الصافيه منها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ،حيث بلغ سعر كيلو صافي ٢.٢٠٠ جنيه، فيما سجل سعر العجالي ١.٦٠٠.

بينما سجل كيلو المفروم ٢.٠٠٠جنيه، َبلغ سعر كيلو الضأن ١.٦٠٠جنيه، فيما سجل كيلو سجوك بلدي ٢.٠٠٠جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الكبدة ١.٨٠٠جنيه.

وعزا أصاحب الجزارة في العاصمة الخرطوم، بسبب زيادة الاسعار بتكلفة الترحيل وانعدام الوقود، وفقا لموقع الانتباهة.

كما سجلت أسعار السلع الغذائية والرمضانية، مستويات ارتفاع قياسية تراوحت بين 20% إلى 50% بالتزامن مع بدء شهر رمضان، حيث تضافرت حزمة من العوامل لتدفع أسعار السلع الغذائية والرمضانية في السودان إلى أرقام فلكية.

ومن أبرز تلك العوامل “التضخم الركودي، ورفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الوقود، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضغوط جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي ضغطت على السوق والأوضاع الاقتصادية بوجه عام.

وفي جولة ميدانية في بعض الأسواق بالخرطوم شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات ارتفاعاً في الأسعار في شهر رمضان قياساً بالشهر السابق له، فقد قفزت أسعار الدقيق والألبان والسكر والزيت بجانب بعض المنتجات الأخرى المحلية والمستوردة.

