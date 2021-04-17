نقل ثلاثة أطباء من كفر صقر لغيابهم عن النوبتجية في زيارة مفاجئة

في مستشفى كفر صقر المركزي قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الإجراءات التمريضية المتبعة أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بكفر صقر بحصر المتغيبين.

نقل 3 اطباء لاولاد صقر



وتبين اثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى تغيب ثلاثة من الأطباء عن النوبتجية، ووجه وكيل الوزارة بندبهم فورا خارج المستشفي، وتوزيعهم على مستشفى أولاد صقر المركزى لصالح العمل، وسد العجز من الأطباء بالمستشفي، كما شدد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

واكد ذلك محمود عبدالمنعم مدير المكتب الاعلامى لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، مضيفا ان ذلك يأتى في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

اعمال التطوير

وتفقد مسعود أعمال التطوير الجارية بالمستشفي لإنشاء مبني جديد لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وقسم الأسنان، وتابع المراحل الإنشائية للمبني، ووجه مدير الإدارة ومدير المستشفي بالمتابعة المستمرة للأعمال لسرعة الإنتهاء منها لصالح المرضي والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.

زيارة لابوكبير

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم، الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، بالمرور على المركز الطبي بأبو كبير، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بالمركز، ضمن ١٤ مركز علي مستوي المحافظة.

والتي تم تخصيصها تيسيرا علي المواطنين من مشقة السفر، ومنع التكدس، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

برنامج التسجيل

وقام وكيل الوزارة ايضا بالتأكد من إنتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ومن جاهزية الفرق الطبية لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

تشديدات الوزيرة

وكانت وزيرة الصحة شددت على مسعود بضرورة المتابعة المستمرة والتركيز وبشكل جاد فى ايام العطلات والجمع وذلك للتاكد من استمرار المستشفيات مفتوحة وتؤدى الخدمة للجمهور الشرقاوى.