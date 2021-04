يسرا تتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقات “حرب أهلية”

تصدرت الفنانة المصرية يسرا محرك البحث جوجل قبيل عرض الحلقة الخامسة من عملها “حرب أهلية”، في حين احتل المسلسل التريند على “تويتر”.

يأتي هذا بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في أول أربع حلقات فقط من المسلسل، وحدوث أكثر من بلوت تويست في مدة زمنية قصيرة، فبعد أن كانت يسرا هي مريم المريضة النفسية للدكتور “يوسف” الذي يؤدي هذه الشخصية الممثل السوري باسل الخياط، نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف الذي يخدعها مقابل الحصول على المال.

والأمر لا يتوقف عند ذلك، ففي الوقت نفسه تصبح “تمارا” التي تؤديها الممثلة المصرية جميلة عوض محور شر موازياً في المسلسل، فبينما هي الابنة العاق لمريم، هي أيضاً من تخرب حياة صديقاتها بطريقة منهجية.

وتجسد يسرا في مسلسل حرب أهلية دور “مريم”، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كما تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

يشار إلأى أن العمل من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وعدد آخر من نجوم الدراما.

والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، بحسب موقع “اليوم السابع”.

تصريحات مثيرة للفنانة يسرا عن الزعيم عادل إمام

وفي سياق آخر، قالت الفنانة المصرية يسرا إن زعيم الكوميديا العربية الممثل عادل إمام هو شخص جميل ويبعث الفرح بالقلوب، مؤكدة أن كواليس العمل معه ممتعة للغاية.

جاء ذلك، خلال مشاركتها ببرنامج “سهرانين”، مع الفنانان أمير كرارة ومحمد الشرنوبي، على قناة “ON” في آخر فبراير الماضي.

واستفاضت الفنانة يسرا بالحديث عن الأعمال التي أنجزتها مع الفنان عادل إمام، قائلة: إن “كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، وجميع أفراد الطاقم يكونون سعداء ومبسوطين” لافتة إلى أن إمام “شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل”.

وتابعت يسرا حديثها متطرقة إلى كواليس فيلم “عمارة يعقوبيان”، بقولها: “عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد” وقال لي: “خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت”، فقال لي: “أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء”.

وأضافت: “لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل أن يعيده مرة أخرى”، مشيرة إلى أن “عادل إمام عندما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف”.

وأكملت يسرا قائلة: “أما الكماشة الثانية، فكانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد (الإنسان يعيش مرة واحدة) خلال يومين، فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك”.

