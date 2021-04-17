رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي يقوم بزيارة إلى اليونان يستقبل اليوم السبت بمقر السفارة الليبية في أثينا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بناء على طلبه

أثينا 17 أبريل 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي يقوم بزيارة إلى اليونان اليوم السبت بمقر السفارة الليبية في أثينا وزير الخارجية اليوناني السيد نيكوس ديندياس بناءً على طلبه .

وأكد وزير الخارجية اليوناني خلال اللقاء، دعم جمهورية اليونان التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المصلحة المشتركة، مُعربًا عن شكره لرئيس المجلس الرئاسي لاستقباله .

من جانبه، ثمّن المنفي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومشيدًا بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية. (وال- أثينا) ر ت

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