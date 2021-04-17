5 محتجزون يضربون عن الطعام في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء

أعلنت منظمتان حقوقيتان، السبت، أن 5 معتقلين بدأوا إضرابا عن الطعام في سجن للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، احتجاجا على سوء المعاملة.

وعربت منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين، اليوم السبت، عن قلقهما البالغ من تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي بحق المحتجزين داخل السجن الحربي بصنعاء.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن خمسة محتجزين في السجن الحربي بدأوا إضرابًا عن الطعام والشراب؛ بسبب تأخر الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت المنظمتان أن جماعة الحوثي قامت بنقل المضربين عن الطعام إلى جهة غير محددة.

وبينت المنظمتان أن المعتقلين: ماهر النهاري، أمجد مشهور، ملهم المقبولي، سعيد خضري وإبراهيم عديني، تم إحتجازهم عام 2015.. موضحتان أنهم لايزالون رهن الاحتجاز، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية، ونصوص الدستور اليمني.

وأضافت المنظمتان أن استمرار تعنت جماعة الحوثي في الإفراج عن المحتجزين؛ يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم.. داعيتان الحوثيين إلى وقف الانتهاكات بحق جميع المعتقلين.

وأشارت المنظمتان إلى وجود مئات المحتجزين داخل السجن الحربي، بينهم أطفال وكبار سن.

وطالبت منظمة سام ورابطة أمهات المختطفين في ختام بيانهما، جماعة الحوثي بالكشف عن مصير المحتجزين الخمسة الذين ينفذون إضرابًا عن الطعام، مؤكدة على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الطبية.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول بيان المنظمتين، حتى الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي الحوثي المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.