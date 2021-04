سوريا.. اغتصاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقتل المعتدي فورًا

هزت جريمة اغتصاب ضحيتها طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مدينة دير الزور في شرق سوريا، لا سيما وأن الضحية لا تتجاوز 6 سنوات من العمر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية.

ووقعت الجريمة ليل الجمعة أمس، أي خلال شهر رمضان المبارك، في منطقة الهجين، حيث قام المعتدي باستدراج الطفلة إلى مكان مهجور وكبلها وأغلق فهما ومن ثم أقدم على اغتصابها، حسبما أفاد موقع (ستيب نيوز) السوري.

في ذات السياق، أوضحت مصادر من المدينة أن عائلة الطفلة قامت بقتل المعتدي على الفور، وأن عملية القتل شارك فيها عدد من ذوي الطفلة الضحية، عندما وجود المعتدي بوضع مخل مع الطفلة التي كانت مقيدة ومغلقة الفم.

ولفتت المصادر إلى أن عائلة الضحية استدلت على مكان ارتكاب الجريمة عن طريق طفل رأى المعتدي وهو يستدرج الطفلة إلى مكان ارتكاب جريمة الاغتصاب ليخبر عائلتها على الفور، والتي وصلت إلى مكان الحادثة وأقدمت على قتل المعتدي، الذي قالت المصادر إنه متزوج.

يشار إلى أجزاء واسعة من مدينة دير الزور تخضع حالياً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الكردية، حيث تعاني المدينة منذ سنوات طويلة من حالة انفلات أمني كبير تخلله ارتكاب العديد من الجرائم بينها الاغتصاب والقتل والسرقة.

وفي شهر فبراير الماضي هزت حادثة اغتصاب طفلة قاصر في سوريا من قبل زوج أمها، مستغلاً غيابها عن المنزل، في مدينة جرمانا بريف دمشق مواقع الأخبارالمحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، تقدمت السيدة “ن” من مدينة جرمانا بشكوى لدى فرع الأمن الجنائي، مفادها بأن زوجها المدعو “س” قام باغتصاب ابنتها “ر” البالغة من العمر 14 عاماً والاعتداء عليها عدة مرات رغماً عنها، مستغلاً وجودها في المستشفى مع طفلهما المريض.

وذكر أحد المواقع المحلية، أن السيدة “ن” تقول إنها لم تكن تلاحظ ميول زوجها تجاه ابنتها كونه هو من قام على تربيتها بعد زواجها منه وكان يعاملها كأب لها دون وجود أي شيء يثير الانتباه تجاه تصرفاته، وأنها عندما رافقت ابنها المريض للمشفى طلب هو البقاء وترك ابنتها وشقيقها الآخر البالغ من العمر 10 سنوات بالمنزل الواقع في مدينة جرمانا ليهتم بهما دون علمها بنواياه السيئة.

وتابعت “كنت على علم أنه مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية، حيث كان يطلب مني مشاهدتها معه وأرفض، ولكنني لم أتوقع منه هذه التصرفات السيئة بحق ابنتي كونه من قام على تربيتها منذ صغرها “.

وبسؤال القاصر “ر” أكدت أن زوج والدتها “س” استغل غياب والدتها بحجة الاهتمام بها وبشقيقها الأصغر وطلب منها مشاهدة الأفلام الإباحية معه فرفضت ذلك وتهربت من البقاء معه في الغرفة، وعندما تأكد من نوم شقيقها الأصغر قام بالتسلل لغرفتها واغتصابها، وهددها في حال أخبرت والدتها أنه سيقول إنها من عرضت نفسها عليه كما هددها بالضرب ولخوفها لم تفصح عن الأمر واستمر على هذه الحالة لعدة أيام في كل ليلة، حتى طلبت من والدتها العودة بسرعة للمنزل وأخبرتها بما حدث مما جعل والدتها تتقدم بشكوى للفرع ضده.

حيث تمكنت الدورية من إلقاء القبض على المدعو “س”، الذي اعترف بميوله تجاه ابنة زوجته في الفترة الأخيرة، وأنه حاول عدة مرات الاقتراب منها لكن لم يفلح، وبعدها استغل فرصة غياب زوجته.

