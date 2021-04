هانز فليك يعلن رسميًا عن رغبته في مغادرة بايرن ميونخ

صرح المدير الفني لفريق بايرن ميونخ هانز فليك عن رغبته في مغادرة العملاق البافاري مع نهاية الموسم الحالي وقبل انتهاء تعاقده مع الفريق المستمر لصيف العام 2023.

وجاءت تصريحات فليك لتؤكد أن المدرب أصبح قريبًا للغاية من قيادة الدفة التدريبية للمنتخب الألماني، بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم.

وقال هانز فليك عقب فوز بايرن ميونخ على فولفسبورج بثلاثية في الدوري الألماني اليوم السبت، إنه أطلع اللاعبين وإدارة النادي برغبته بالرحيل.

ونقل موقع (جول العربي) تصريحات فليك لشبكة “سكاي سبورتس التي قال فيها إنه عقب مباراة باريس سان جيرمان أطلع النادي برغبته في إنهاء عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: “كان من المهم بالنسبة لي أن يسمع الفريق مني ذلك، أنا ممتن جدًا للسماح لي بالعمل معهم”.

ولم تستغرب العديد من وسائل الإعلام الألمانية رغبة فليك في الرحيل، سيما وأن المدرب دخل خلال الأسابيع الماضية في خلافات بينه وبين حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق الألماني.

عدد من الأسماء تناولتها وسائل الصحافة الألمانية لخلافة هانز فليك في تدريب بايرن ميونخ، من بينها يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، بالإضافة لاسم يورجن كلوب رفقة ماسميليانو أليجري.

تجدر الإشارة أن هانز فليك خلال عام ونصف قضاهما مدربًا لفريق بايرن ميونخ تمكن من تحقيق السداسية التاريخية، وحاليًا مرشح كبير للفوز بالدوري الألماني للموسم الحالي.

وذكر تقرير صحفي يوم الخميس الماضي، أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني تخطط للتعاقد مع مدرب جديد يخلف هانز فليك الذي تدور أنباء عديدة حول رحيله عن البافاري مع نهاية الموسم الجاري.

وودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على يد باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي، كما خرج الفريق من بطولة كأس ألمانيا.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة “سبورت ميدياست”، قولها، إن إدارة النادي البافاري وضعت اسم المدرب ماسيميليانو أليجري، المدرب السابق ليوفنتوس وميلان، ليكون خليفة هانز فليك.

وأوضحت أن مدرب لايبزيج جوليان ناجلسمان مطروح على طاولة الإدارة إلا أن هنالك إعجاب كبير بإمكانيات المدرب أليجري.

ومنذ رحيله عن فريق يوفنتوس في العام 2019، لم يشرف أليجري على أي فريق، رغمًا عن تلقيه عرضًا مغريًا من نادي ريال مدريد بوقت سابق.

وأشارت الشبكة الإيطالية أن إدارة بايرن ميونخ ستتخذ قرارها الحاسم بشأن خليفة هانز فليك خلال الأسابيع القادمة، متوقعة أن يدخل البايرن الموسم القادم بمدرب جديد.

