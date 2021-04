“بنك المارية “.. أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات يعلن أعضاء لجنته

أقر بنك المارية المحلي، والذي يعتبر أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات، عن تشكيل لجنته التأسيسية برئاسة سعادة طارق أحمد المسعود.

وبحسب “وام”، يتكون أعضاء اللجنة من رجال أعمال إماراتيين يمتلكون خبرات في مجالات متعددة,. من شأنها أن تساعد في دفع البنك لتحقيق أهدافه بأن يكون بنكاَ رائدًا للخدمات المالية في الدولة.

كما ويهدف بنك المارية أيضا إلى دعم المجتمع المحلي من خلال تمكين الموظفين وتأهليهم وتحقيق عائد تنافسي للمساهمين.

وتضم اللجنة التأسيسية المشكّلة حديثا كلا من أحمد شيبه العميمي، وأحمد جبر السويدي، وخالد ثاني الرميثي.وماجد عتيق المهيري، ومرشد ثاني مرشد الرميثي، وعمر عبدالله الزعابي. وعمران محمد الخوري، وسعيد عبدالله المهيري، و يونس فتح علي الخاجة.

وأكد طارق المسعود الحرص على العمل لتحقيق رؤية مشتركة من أجل بناء أحد أكثر البنوك الرقمية نجاحا في هذا القطاع .

ويراهن بنك المارية المحلي على أن يكون الخيار الأول في دولة الإمارات مع التركيز على دعم الأفراد والشركات الصغيرة، وستقدم اللجنة التأسيسية للبنك الدعم والتوجيه والإشراف على تطوير الأعمال وإدارة فريق العمل لطرح البنك بالرؤية التي أعد لأجلها.

وأفاد المسعود “يتمتع أعضاء اللجنة التأسيسية بخبرات متعددة في شتى قطاعات الاقتصاد المحلي,.لإثراء صنع القرار في مجلس الإدارة بالإضافة إلى اشتراك كل عضو في الهدف الأمثل,. وهو تقديم بنك يخدم المجتمع الإماراتي من خلال كسب ثقة العملاء وولاء الموظفين والعمل بأمانة وإخلاص واستخدام التقنيات الذكية المبتكرة”.

ويأتي تشكيل اللجنة التأسيسية بعد إعلان البنك حصوله على ترخيص مصرف الإمارات المركزي،. الأسبوع الماضي، مما يجعل بنك المارية المحلي أول بنك رقمي متخصص في الدولة

