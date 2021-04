مصر: زيادة الصادرات غير البترولية رغمًا عن الجائحة

كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم السبت، عن وجود زيادة في نسبة الصادرات غير البترولية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6%.

وأصدرت جامع بيانًا ذكرت فيه أن الصادرات المصرية في الفترة المحددة بلغت 7 مليار و438 مليون دولار، حيث بلغت جملة الصادرات بنفس الفترة الزمنية للعام الماضي 6 مليارات و990 مليون دولار، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وأوضحت أن هذه الزيادة الواضحة جاءت خلال فترة صعبة يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، مشيدة بدور الحكومة لمساعدة القطاعات الإنتاجية.

في الوقت الذي شهدت فيه الواردات المصرية ارتفاعًا قليلًا بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي، بـ 16 مليارًا و991 مليون دولار، مقارنة بـ 16 مليار و991 مليون دولار للعام الماضي.

وذكرت الوزيرة أن نسبة العجز في الميزان التجاري انخفضت بسبب زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 1%، حيث بلغ العجز 9 مليارات و552 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء تفصيل الصادرات غير البترولية في مصر على النحو التالي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، مليار و530 مليون دولار، ومواد البناء بمليار و353 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ 965 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ 739 مليون دولار.

وكانت دول تركيا والولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا ومالطا، قد استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية، وفقًا للبيان.

وتصدرت الصين قائمة الدول التي استحوذت على الواردات المصرية بقيمة 3 مليار و145 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة مليار و495 مليون دولار، والمانيا بقيمة 970 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 689 مليون دولار.

في السياق أعلنت وزارة الزراعة المصرية في بيانٍ لها قبل أيام أن المستورد الأول لمحصول البطاطس المصري هي الحكومة الروسية ، مبينةً أن الصادرات تضاعفت هذا العام .

حيث نشر مجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك بياناً ذكر فيه أن صادرات الزراعة المصرية من محصول البطاطس توزع كالتالي :

” دول الاتحاد الأوروبي 144620 والدول العربية 114991 وبعض الدول الاجنبية الاخرى 7672 ” ، في حين أن ” الصادرات الروسية تضاعفت هذا العام وبلغت حوالى 119288 طن حتى الأن ” .

