السودان يحبط عملية اتجار بالبشر لعشرات الفتيات الإثيوبيات

تمكنت قوات الاستخبارات السودانية بولاية القضارف من إحباط عملية اتجار بالبشر لعشرات الفتيات الإثيوبيات بعد إحكام كمين أدى للقبض على أفراد عصابة الاتجار بالبشر.

وبلغ عدد الفتيات الإثيوبيات اللاتي حاولت العصابة تهريبهن إلى الخرطوم حوالي (22) فتاة، حيث وجدت قوات الاستخبارات مقاومة من قبيل العصابة لكنها تمكنت من احتواء الموقف وتحرير الفتيات، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).

وقامت العصابة بنقل الفتيات الإثيوبيات عبر عربة لاندكروزر، تمكن سائقها لحظة المداهمة من الفرار، حيث تم ترحيل الفتيات إلى ولاية القضارف تمهيدًا لإبعادهم من البلاد.

وتحدثت مصادر محلية على المناطق الحدودية بأن هنالك مئات الفتيات الإثيوبيات يتواجدن في الأماكن الحدودية على الوديان بهدف تهريبهن إلى الأراضي السودان من جانب عصابات اتجار بالبشر.

وفي الثالث من ابريل الجاري أكدت مصادر عسكرية في السودان أن قوات الجيش أحبطت ليلة أمس الجمعة محاولة تهريب لمهاجرين إثيوبيين على حدود العاصمة الخرطوم .

حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تهريب العشرات من الإثيوبيين عبر الشريط الحدودي مع إثيوبيا ( جنوب شرق ) ، وفقاً لسبوتنيك .

كما تمكنت استخبارات الفرقة الثانية من الجيش السوداني من توقيف عصابة إجرامية تمتهن التهريب و الإتجار بالبشر في منطقة مهلا التابعة لولاية الغضارف الشرقية .

وعلى ذلك قال اللواء حيد الطريفي قائد الفرقة مشدداً على “حرص القوات المسلحة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى” .

وأضاف اللواء : ” نحن نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

هذا و كانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة إلى أن الأمن السوداني قام بإحباط عمليات تهريب بشر في ولاية قضارف الشرقية ،و تمكن من تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عنها .

حيث أوضحت المعلومات أن الأمن السوداني قام بضبط عصابة في 27 آذار / مارس على متن سيارة لاندكروز، دخلت في مطاردة عنيفة مع القوة الشرطية الى أن تم إيقاف العربة، على متنها 8 صوماليين وأريتريين بينهن 4 فتيات من كلا الجنسيتين”.

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