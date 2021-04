تحقيقات حادث قطار الدقهلية.. تزوير في أوراق رسمية لإخلاء المسؤولية

أبانت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة خروج عربتين من قطار قبيل محطة منيا القمح بالدقهلية عن مفاجآت تضمنت تزوير في توقيع المسؤولين عن تنظيم الحركة بمنطقة الإصلاحات على الطريق، في محاولة للتهرب من المسؤولية عن الحادث، وكذلك تغيب الموظف المسؤول عن العمل كدليل حركة في منطقة الإصلاحات.

حيث توصلت التحقيقات إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث وهو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم 339 المتوجه من القاهرة إلى محافظة الدقهلية عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين مترًا، قبيل وصوله إلى محطة سكة حديد مينا القمح؛ وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة، وهي 8 كيلومترات في الساعة، بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.

كما كشفت التحقيقات عن بدء أعمال الإصلاحات والتطوير بتلك المنطقة اعتبارًا من 16 مارس 2021 ، واعتياد سائق القطار 339 المرور بها، حيث كان آخر مرور له فيها بتاريخ 5 أبريل 2021.

وأنه بالرغم من التزام “ناظر محطة بنها” بوجوب تسليم قائد القطار نموذج – 67 حركة- الموضح به المناطق الواجب تهدئة السرعة فيها وبيان السرعات المقررة بها، ومنها وجوب المرور في منطقة الإصلاحات المشار إليها بسرعة لا تجاوز 8 كيلومترات في الساعة، إلا أنه لم يقدمه إلى سائق القطار يومَ الحادث حال توقفه برصيف المحطة، حيث أقر “ناظر محطة بنها” في التحقيقات بعدم تسليمه سائق القطار النموذج المشار إليه أو تحذيره بوجوب التهدئة خلال مروره بتلك المنطقة.

التحقيقات لا تزال مستمرة

و ضبطت “النيابة العامة” من محطة بنها هذا النموذج موقعًا عليه بتوقيعات منسوبة إلى “مساعد سائق القطار” و”ناظر المحطة” في محاولة لدرء إخلال المحطة بمسؤوليتها عن إخطار السائق وتحذيره، وقد أكد كل من “مساعد سائق القطار” و”ناظر المحطة” في التحقيقات عدم توقيعهما على النموذج.

وقد أقر “سائق القطار” في التحقيقات بعدم تشغيله جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC بالقطار طوال الرحلة ووقت وقوع الحادث متذرعًا بصدور تعليمات من”الهيئة القومية لسكك حديد مصر ” بضرورة غلق هذا الجهاز في مناطق التهدئة التي تشمل مناطق الإصلاحات والتطوير وغيرها؛ لتلافي تأخير مواعيد وصول القطارات.

وخلصت النيابة أن كل تلك الأخطاء قد أسفرت عن مرور القطار بمنطقة الإصلاحات والتطوير المشار إليها بسرعة تجاوز السرعة المقررة مما أدى إلى خروج العربتين من القطار عن قضبان السكة الحديدية ووقع الحادث، وتستمر النيابة في استكمال التحقيقات.

