ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يُرزق بمولود جديد

رُزق اليوم السبت، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمولود جديد أسماه عبدالعزيز تيمنا باسم جده ومؤسس المملكة العربية السعودية.

وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه “عبدالعزيز” جعله الله من مواليد السعادة” تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

وفي الشأن السعودي، تبرع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ30 مليون ريال سعودي، للأعمال الخيرية من خلال “منصة إحسان” التي تم إطلاقها مؤخرا كبوابة تقنية متكاملة.

حيث تبرع العاهل السعودي بـ20 مليون، فيما تبرع ولي عهده محمد بن سلمان بـ10 ملايين ريال، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين السعوديين في حملة التبرعات.

كما وشارك في حملة التبرعات عدد من المسؤولون أجانب، حيث أعلن سفير الصين في الرياض، تشن وي تشينج، عن مشاركته فيها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

فنشر السفير الصيني صورا له معلقا: “يشرفني أن أشارك الشعب السعودي في الحملة الوطنية للعمل الخيري لمنصة إحسان في شهر رمضان المبارك، مؤمنا بأن بذور العطاء تنمو من أهل العطاء”.

يشار إلى أن منصة إحسان، تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنموية واستدامتها، مـن خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، في منشور جديد لها عن 5 تعليمات جديدة تخص المعتمرين القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة.

وجاء منشور وزارة الحج والعمرة في انفوغرافيك احتوى على 5 تعليمات وآليات يتوجب على المعتمر اتباعها لدى وصوله من الخارج، بحسب CNN.

وأتت التعليمات كالتالي:

1. من الموجب على المعتمرين القادمين التوجه إلى مركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

2. التأكد من حالة التحصين اتباعاً لنوع اللقاحات المعتمدة.

3. استلام المعتمر للإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها عند تواجده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

4. إظهار الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتأكد من التصريح وبيانات المعتمر.

5. الالتزام بتاريخ والمدة الزمنية للعمرة المخصصة للمعتمر.

