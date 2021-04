الصحة اللبنانية تستقبل الدفعة العاشرة من لقاح فايزر

استقبل مطار رفيق الحريري الدولي اليوم السبت، الدفعة العاشرة من لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا والتي تسلمته وزارة الصحة اللبنانية.

حيث أكدت الوزارة وصول الشحنة الـ10 من لقاح فايزر، التي تحتوي على 47970 لقاحا. بحسب سبوتنيك.

واستقبل لبنان 9 شحنات من لقاح فايزر سابقا، كان أولها في 14 فبراير/ شباط الماضي، وآخرها في 10 إبريل/ نيسان الجاري.

وبذلك يبلغ مجموع ما تسلمه لبنان في هذه الشحنات الـ10/ 391950 لقاحا من فايزر.

وقد أوضحت الوزارة أن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا الصادر عنها.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 1965 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 508,503 حالات.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 6886 حالة.

كما أشارت الصحة اللبنانية، إلى تسجيل 1688 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 774 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 423,848 حالة.

وأكد الدكتور فراس الأبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت انخفاض حالات الاستشفاء لمصابي كورونا في لبنان.

حيث نشر الدكتور فراس، أمس الجمعة، عبر تويتر : “يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارا جيدة في بلد يمر بأزمات متعددة”.

وأوضح أن ” الانخفاض في أعداد المرضى الذين يحتاجون للاستشفاء يعد خبرا مرحبا به، ولكنه قد يكون مجرد فترة راحة، و فرصة لاتخاذ إجراءات مشددة ” .

وأضاف أنه “على الرغم من الانخفاض في حالات الاستشفاء بسبب كورونا، لا يزال عدد حالات العدوى اليومية الجديدة مرتفعا، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة يزيد عن 10% ، و هذا مقلق “.

وبالنسبة للقاح وعمليات التلقيح، أشار فراس إلى أن ” السلطات اتخذت عدة خطوات لتحسين سير عملية نشر اللقاح، كما أن المزيد من أنواع اللقاح متاح الآن”.

