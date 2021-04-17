مصرع جندي وإصابة آخرين في جهوم صاروخي بكركوك

مصرع جندي عراقي وجُرج 5 آخرون من أفراد الأمن، السبت، في هجوم صاروخي على مقر أمني في محافظة كركوك شمالي البلاد، شنه مجهولون.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة كركوك، ” إن “مجهولين، يعتقد أنهم من تنظيم داعش، أطلقوا 6 قذائف صاروخية من نوع هاون على مقر للحشد العشائري في قرية البو شهاب التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك”.

وأضاف المصدر، أن “الهجوم أدى لمقتل جندي من الجيش، فيما أصيب جنديان آخران و3 أفراد من الحشد العشائري”، دون تفاصيل عن حالاتهم الصحية.

وأشار إلى أن “قوات مشتركة من الجيش والحشد شنت حملة تمشيط في المنطقة بحثًا عن مطلقي القذائف”.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن “الحشد الشعبي” التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية، يشارك القوات الحكومية في حملات موسعة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في شتى أنحاء البلاد.

و”الحشد العشائري” تابع رسميًا للقوات الحكومية، وعادة ما يقوم أفراده بحراسة حواجز الأمن وتقديم الإسناد لقوات الجيش في العمليات العسكرية.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة