مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن أكد دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر القادم

نيويورك 18 أبريل 2021 ( وال ) – قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني ” إن مجلس الأمن أكد دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر القادم، وضرورة إنهاء القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات قبل مطلع يوليو.

وأشار ” السني ” في تصريحات صحفية أمس السبت، إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الإرادة الوطنية قبل المجتمع الدولي لإعادة السيادة الوطنية.

وأكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن الذي أصدره خلال اجتماعه أمس الأول لم يكن سهلا ويجب استثماره داخليًا لدعم الاستقرار. (وال- نيويورك)

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