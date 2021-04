برشلونة يظفر بكأس الملك بعد تخطيه أتلتيك بيلباو برباعية

حقق نادي برشلونة الإسباني أول ألقابه هذا الموسم ، كأس ملك إسبانيا ( كوبا ديل ري )، بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة على ارض “لا كارتوخا” في إشبيلية .

حيث استهل المهاجم الفرنسي أنتوني غريزمان التسجيل بكرة من صناعة نجم خط الوسط الشاب الهولندي فرانكي دي يونج ، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء ، وفقاً لليوم السابع .

ليعود دي يونج بعد ثلاث دقائق فقط لمضاعفة النتيجة ، قبل أن يتوج نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي العرس التهديفي بكرتين في الدقائق 68 و 72 ، أسكنهما مرمى اوناي سيمون حارس بلباو .

و بهذا أضاف ميسي4 أرقام قياسية إلى قائمة أرقامه إذ أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 7 مباريات نهائية مختلفة بمسابقة كأس الملك.

أول لاعب في التاريخ يصل إلى 30 هدفا في 13 موسما متتاليا مع ناد واحد في الدوريات الخمسة الكبرى ، كما شارك بوسكيتس برقم قياسي كأكثر لاعبين ظهرا في نهائي كأس الملك ، برصيد 10 مشاركات .

كما أصبح النجم الأرجنتيني أكثر اللاعبين تتويجا بكأس الملك ( 7 مرات ) إلى جانب زميليه سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، وبير جاينزا أسطورة أتلتيك بيلباو .

و بهذا الفوز و هذه الأرقام ، ارتفع رصيد برشلونة من ألقاب كأس الملك إلى 31 لقب كأكثر فريق قي تاريخ إسبانيا يتوج باللقب، متفوقاً على بلباو ( 23 ألقاب ) و ريال مدريد ( 19 لقب ).

هذا و كانت الشكوك تدور احتمالية خروج برشلونة من الموسم الكروي الحلي خالية الوفاض ، في ظل الأداء المتذبذب للنادي الكتلوني.

حيث أبدى الظهير الأيسر لفريق برشلونة جوردي ألبا شكوكه حول قدرات فريقه للفوز بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها البرسا بمواجهة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد.

وكان الفريق الملكي قد تمكن من الانتصار في لقاء الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد للبرسا، يوم السبت الماضي، لحساب الأسبوع رقم 30 من الدوري الإسباني.

وسيواجه برشلونة خصمه أتلتيك بيلباو أمسية السبت القادم، لحساب نهائي بطولة كأس الملك على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبدى جوردي ألبا غير متفائلًا بإمكانيات فريقه، وذلك حينما حاول زميله جيرارد بيكيه تحفيز اللاعبين بعد الخسارة في لقاء الكلاسيكو، محاولًا بث العزيمة لدى اللاعبين.

ونقل موقع (كووورة العربي) ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، بخصوص حوار دار بين بيكيه وألبا، حيث جاء نص الحوار على النحو الآتي:

بيكيه: لا تقلق، سنفوز.

بيكيه: سنفوز بهذه الكأس بالتأكيد، هيا!

ألبا: لا أعرف، هاه.

بيكيه: ماذا؟

ألبا: لا أعرف.

