الصحة التونسية تعلن عن الموقف الوبائي اليومي

كشفت وزارة الصحة التونسية في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 78 حالة وفاة 2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .

حيث قام موقع روسيا اليوم بنقل بيان الوزارة الذي قالت فيه أنه “تم تسجيل 2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 283976 إصابة “.

كما أشارت الوزارة إلى أن ” عدد حالات الوفاة وصل إلى 9717 حالة بعد تسجيل 78 وفاة ، بالإضافة إلى تعافي 1369 مريض من الفيروس “.

هذا و قالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا في الصحة التونسية ، الدكتورة جليلة بن خليل أن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.

كما أكدت المتحدثة بإسم لجنة مكافحة كورونا، أن للجنة اقترحت تعديل توقيت حظر التجوّل، والتأكيد على ضرورة التسريع في نسق التلاقيح.

وشددت الدكتورة جليلة بن خليل، علي ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، محذرة من أنه إذا تواصلت حالة الاستهتار والقول ان انتشار الفيروس مجرد مؤامرة، فإن تونس ستبلغ السيناريو الكارثي الذي يتحدث عنه بعضهم.

من جانبها، وصفت اللجنة الوضع الوبائي في تونس بالخطير، وذلك بسبب الزيادة في عدد الحالات المكتشفة، وارتفاع عدد الإصابات التي في حدود الـ23 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية فيها انتشار الفيروس مرتفع إلى المرتفع جدا.

و كشفت اللجنة عن تزايد عدد المرضى المقبلين على المؤسسات الاستشفائية سواء العمومية أو الخاصة، وأن طاقة الاستيعاب في أسرة الإنعاش في بعض المناطق بلغت 100 في المئة، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات.

هذا وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، في وقت سابق من كشف شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.

وأفادت المعلومات الأولية، بأن “الوحدات الصحية والأمنية العاملة بمعبر ذهيبة، كانت قد تفطنت وأعلنت عن كشف الشبكة ووجود تزوير لتحاليل تابعة لمخبر في ولاية مجاورة استظهر بها 5 مسافرين فحولتهم للجهات المختصة وتم فتح تحقيق في الغرض وكشف الشبكة”.

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