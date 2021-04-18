بنغازي تحتضن اجتماع حكومة الوحدة الوطنية للمرة الأولى

أكدت إحدى المصادر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيرأس وفد الوزراء في زيارة إلى مدينة بنغازي لأول مرة .

حيث أوضح محمد حمودة الناطق باسم الحكومة في تصريح له : “سيعقد الدبيبة مع كافة الوزراء جلسة رسمية في مدينة بنغازي للمرة الأولى ، مبيناً أن ” الوفد الحكومي سيزور عدة مدن ليبية أخرى”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أن “زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه”.

و أضاف محمد أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن ” .

ليبيا.. الدبيبة يطلب من مفوضية الانتخابات التواصل مع الحكومة فقط

طلب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، التواصل مع الحكومة فقط لتوفير كل الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وجاء طلب الدبيبة بعد ساعات فقط من حصور المفوضية في ليبيا على دعم مالي فرنسي، وفقاً لـ “العربية”.

وكانت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، لو فرابر دو هيلين، قد أعلنت عن مساهمة بلدها بمبلغ مليون يورو، بهدف تنظيم الانتخابات الليبية المقرر قيامها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

كما وقعت السفيرة الفرنسية اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيرادو نوتو، وذلك بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وينص الاتفاق على التزام فرنسا بدفع مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الخاص بالانتخابات الليبية.

هذا وقد أكدت سفارة فرنسا لدى ليبيا، أن رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.

وأفادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية.

وخلال حفل التوقيع، صرحت السفيرة بأن “فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021”.

كما أشادت بالتزام رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح وفريقه بأكمله، داعية جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.

The post بنغازي تحتضن اجتماع حكومة الوحدة الوطنية للمرة الأولى appeared first on Souk Ukkaz News.

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