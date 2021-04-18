السودان.. النيابة تدعو إلى تقديم المعلومات حول وقائع مقتل شهداء أمدرمان

في السودان دعت لجنة التحري في دعاوي شهداء ثورة ديسمبر لتقديم أي معلومات أو بينات حول الوقائع المتعلقة بمقتل شهداء مدينة أمدرمان الكبرى.

ودعت اللجنة التابعة للنيابة العامة في السودان ، السبت، أسر الشهداء ومن لديهم معلومات أو صور أو فيديوهات حول الوقائع والأحداث التي صاحبت مقتل شهداء ثورة ديسمبر بأمدرمان الكبرى خلال الفترة من يناير ٢٠١٩ وحتى أغسطس ٢٠٢٠ مقابلة لجنة التحري الخاصة بتلك الدعاوى.

وطالب الإعلان أسر الشهداء وكافة الذين لديهم معلومات بمقابلة اللجنة للإدلاء بشهاداتهم وتقديم معلوماتهم وإفاداتهم بمقر اللجنة بأمدرمان.

وكانت المحاكم في السودان ، قد شرعت في تفعيل مادة قانونية، تسمح بإضافة تهمة الجرائم ضد الإنسانية ببلاغات قتلة شهداء الثورة السودانية.

وسمح تعديل جديد للقانون الجنائي لسنة 1991 بملاحقة المتهم تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية.

وتسمح المادة بملاحقة كل من استهدف المدنيين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي.

وارتقى عشرات الشهداء في الثورة التي أطاحت بنظام المخلوع البشير يونيو 1989 – أبريل 2019.

وفي سياق ذي صلة، دعا تجمع أسر شهداء الثورة لإفطار رمضاني وختم للقرآن، الثلاثاء، الثامن من رمضان لأرواح شهداء الثورة.

وقال التجمع إن الإفطار سيكون في جداريات الشهداء عند مدخل شارع النيل بالقرب من جسر النيل الأزرق الذي يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري.

ويصادف الثامن من رمضان الذكرى الثانية لمقتل مجموعة من شهداء الثورة.

وذلك عقب هجوم مباغت خلال اعتصام الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

السودان ينفي زيارة أي وفد لإسرائيل

وفي سياق منفصل نفى السودان تقارير أفادت بأنه سيرسل أول وفد له إلى إسرائيل بعد شهور من إعلان اتفاق لإقامة علاقات ثنائية، وقال مسؤولان سودانيان إن الخرطوم ألغت الزيارة.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن وفدا سودانيا يضم مسؤولين من الأمن والمخابرات سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات نحو السلام مع إسرائيل العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وصوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء قانون يعود لعام 1958 كان يقضي بمقاطعة إسرائيل.