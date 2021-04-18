أكدت وزارة الصحة في مصر رصدها لـ 41 حالةوفاة ، إضافة إلى 854 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 41 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 12694 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 215484 إصابة .

هذا و وجّهت السلطات الصحية في مصر تحذيرات من موجة ثالثة لفيروس كورونا (كوفيد 19)»، وناشدت المصريين بضرورة «ارتداء الكمامات وعدم التكدس في الأسواق».

التحذيرات المصرية جاءت بعد ساعات من تشديدات حكومية بـ«ضرورة الالتزام بإجراءات الاحتراز لمجابهة انتشار الفيروس تزامناً مع تزايد الإصابات».

وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين للاحتراز، ومراعاة عدم التزاحم في الأماكن العامة».

وبحسب بيانات رسمية، فقد «تخطّت مصر ذروة الموجة الثانية قبل أشهر، بعدما وصلت الإصابات اليومية حينها إلى أكثر من 1000 حالة، ثم عادت للاستقرار مرة أخرى لمعدلات أقل من 300 إصابة؛ إلا أنها ارتفعت لـ500 ثم 600 ثم 700. ثم شهدت الأيام الأخيرة زيادة في الإصابات تخطت 800 حالة يومياً مما يهدد بـ موجة ثالثة ».

وكشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، عن «اقتراب مصر من الدخول في موجة ثالثة من الفيروس»، موضحاً أن «الموجة تعني أن هناك تصاعداً في الأرقام حتى نصل إلى الذروة وتثبت عدة أيام، ثم تنخفض، والجميع يرصد زيادة، وهذا يعني أننا إلى الموجة الأعلى، حتى نصل لرقم ثابت عدة أيام، ثم يبدأ في الانخفاض».

وأضاف تاج الدين في تصريحات متلفزة أن «الحكومة شددت على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تزايد عدد الحالات» .

لافتاً أن «زيادة الحالات يعني زيادة انتشار الفيروس، وهناك حالات أكثر سوف تدخل المستشفيات، وفي شهر رمضان يجب التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأنها ما زالت أكثر شيء يمكن أن يحد من انتشار الفيروس».

The post كورونا مصر .. 854 إصابة و 41 وفاة جديدة بالفيروس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ