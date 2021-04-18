الليرة السورية تستمر في رحلة التعافي أمام الدولار

تتابع الليرة السورية في الفترة الأخيرة تعافيها التصاعدي أمام الدولار الأميركي ، إذ كشفت تداولات اليوم الأحد ارتفاع القيمة السوقية للعملة المحلية بمقدار 3.17% .

حيث سجل السوق اليوم سعر 3050 ليرة سورية لمبيع الدولار الأميركي ، و 2950 للشراء ، وذلك بعد عمليات التدخل التي يقوم بهال مصرف المركزي السوري .

بينما هبط سعر اليورو إلى 3655 ليرة، و الليرة التركية إلى 378 ليرة ، بينما وصل الريال إلى 814 ، و الدينار الكويتي 10135 ، بينما الجنيه المصري فسجل 195 ليرة سورية .

و من الواضح أن الحكومة السورية تتجه نحو توحيد سعر مع السوق الموازية ، في محاولة منها لضبط الأسواق و عمليات البيع و الشراء ، قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة .

إذ نشر مصرف سوريا المركزي ، الخميس ، نشرة جديدة لسعر الصرف و الصرافة ( الدولار الأميركي ) ،إذ حدده بـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار .

حيث جاء في البيان الصحفي الذي نشره المصرف ما يلي :

قامت إدارة المصرف بتعديل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة.

هذا و ذكرت صحيفة “الوطن” السورية خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

يأتي ذلك، بعد إعلان عدة شركات صرافة خاصة ، البدء بتسليم الحوالات الواردة إليها على سعر 3175 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1256 ليرة.

وذكر موقع “الاقتصادي”، أن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أصدر قراراً اليوم، برفع “سعر صرف الـ100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإنه “يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية”.

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