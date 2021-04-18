كورونا السودان: مساعي لإدخال خدمات كورونا ضمن الروتين الصحي بولاية الجزيرة

في ولاية الجزيرة بحث مسؤولون في القطاع الصحي وطواقم طبية، تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك اللجوء لخيار الإغلاق مع مخاوف من عجز النظام الصحي على مقابلة إحتياجات المرضى وزيادة عدد الوفيات.

وتحل ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات المسجلة بكوفيد 19، بعد العاصمة الخرطوم.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، د. أحمد المصطفى محمد شيخ إدريس، يوم السبت، عكوف الوزارة على وضع تصور متكامل لتكوين صندوق لدعم مراكز العزل الخاصة بمرضى كورونا.

ولفت إدريس لدى مخاطبته عدد من الأطباء والإختصاصين بمستشفى مدني التعليمي، لأهمية التنسيق بين المؤسسات الصحية.

وأظهر التقرير الوبائي أن 55% من حالات الإصابة الموجبة وسط الذكور و45% وسط الإناث، وسجل من هم دون 45 عاماً أعلى نسبة إصابات، بنسبة 72%.

ودعا لأهمية تطبيق الفرز البصري، وإتباع الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا بالولاية.

وفي السياق ذاته، اشار إدريس لأهمية تغيير بعض المفاهيم والسياسات تجاه جائحة كورونا.

ونادى بمحاولة إدخال خدمات كوفيد 19 الطبية والعلاجية ضمن الروتين الصحي بالولاية.

ووضع إدريس تحدي نقص الميزانيات والمتحركات والأكسجين، في رأس التحديات التي تواجه جهود الولاية لمكافحة الجائحة.

وأفاد بأن مراكز العزل تستهلك 400 أسطوانة أوكسجين يومياً ، بتكلفة 12 مليون جنيه في الشهر.

وحثّ مدير عام وزارة الصحة بالولاية، على دعم جهود الوزارة لتغطية الخدمات بمراكز العزل بالولاية .

وأهاب بالأهالي الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية من ارتداء للكمامات، والتزام التباعد الاجتماعي.

زيادة في أعداد المصابين

وكشفت إحصائية رسمية صدرت يوم الجمعة، عن زيادة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، بجانب توسع في رقعة انتشاره جغرافياً.

وأعلن نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ والاوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، د. منتصر محمد عثمان، تسجيل 142 حالة اشتباه بكورونا، خلال 24 ساعة.

وتضرب السودان موجة ثالثة من كورونا، تصنف بأنها الأعنف مقارنة بموجتين سابقتين.

وقال منتصر بتسجيل 42 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 من ضمنها ست وفيات، وذلك في غضون 24 ساعة فقط.

ووصل الإصابات التراكمية منذ وصول المرض للبلاد في فبراير 2020 إلى 31 إصابة مؤكدة من بينها 2.2 ألف وفاة.

وأبان عن انتشار المرض في الولايات الشرقية (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) علاوة على ولايات (نهر النيل، شمال دارفور، وشمال كردفان).

وتتصدر ولاية الخرطوم جدول الإصابات بالفيروس بتسجيل ما يزيد على 21 ألف إصابة مؤكدة.

وسبق أن قال مسؤول صحي بالولاية، إن 40% من سكان العاصمة الخرطوم، مصابون بالفيروس.