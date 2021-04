انعقاد جلسة إستثنائية لمجلس الشعب السوري

يشرع مجلس الشعب السوري على عقد جلسة استثنائية، يدعو فيها رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية، وفق ماينص عليه الدستور السوري.

حيث ينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب السوري لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما..

ويشترط في الدستور السوري لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

قاعدة حميميم تحتفل بجلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا..

أُقيم في قاعدة حميميم العسكرية الروسية بريف اللاذقية شمال غرب سوريا، احتفالاً بمشاركة كبار المسؤولين السوريين، بمناسبة الذكرى 75 لجلاء الاحتلال الفرنسي عن الأراضي السورية.

وشارك بالاحتفال، الذي أقُيم اول امس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وزير الدفاع السوري العماد علي عبدالله أيوب، وعدد من كبار ضباط الجيش السوري وأمناء الفروع الحزبية في المنطقة الساحلية، بالإضافة إلى وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وألقى وزير الدفاع السوري خلال الاحتفال، كلمة شكر فيها القيادة الروسية في قاعدة حميميم، على “اللفتة الغنية بالمعاني والدلالات”، على حد تعبيره.

وأشار العماد علي عبدالله أيوب، إلى أن حرص القيادة الروسية على إحياء العيد الوطني السوري في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم يؤكد عمق علاقاتنا الثنائية ومتانتها“.

كما أكّد أيوب، على “أننا معاً (الروس والسوريون) نحتفل بالمناسبات الوطنية السورية والروسية ومعاً نستمر بمواجهة الإرهاب التكفيري المسلح والتصدي له بكل شجاعة والعمل للقضاء عليه ومنع انتشاره لأنه يهدد الأمن والاستقرار لجميع الدول دون استثناء”.

مضيفاً أن “السوريين سيستمروا بالكفاح حتى تحقيق (الجلاء الأكبر) بالقضاء على الإرهاب في سوريا وخروج آخر محتل دخيل ولاسيّما المحتل الأمريكي والتركي”.

من جانبه، هنأ “قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، خلال كلمة له بهذه المناسبة الجمهورية العربية السورية قيادةً وجيشاً وشعباً”، مؤكداً على “استمرار التعاون مع القوات المسلحة السورية حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهاب”.

احتفالات في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الاستقلال السوري/ سانا

