الولايات المتحدة : السجن عشرة أعوام لقرصان إلكتروني أوكراني بارز

أدين قرصان إلكتروني أوكراني بالسجن عشرة أعوام في الولايات المتحدة يوم الجمعة 16 أبريل 2021 لدوره في عمليّة سطو واسعة على أرقام بطاقات بنكيّة كلّفت “خسائر تتجاوز مليار دولار”، وفق ما أفادت وزارة العدل الأميركية.

تزعّم فيدير هلدير (35 عاما) مجموعة تعرف باسم “اف أي ان 7” (FIN7) تتكوّن من قراصنة اخترقوا الأنظمة المعلوماتية لنحو 3600 فندق ومطعم وكازينو في 47 ولاية أميركية ودول أخرى (بريطانيا، أستراليا وفرنسا) بين 2015 و2018.

توقيف هلدير

أوقف هلدير في ألمانيا عام 2018، وجرى ترحيله إلى سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة. وكان القراصنة قد نجحوا بحلول ذلك في سرقة أرقام بطاقات 15 مليون شخص، واستعملوها لجني أرباح على “الانترنت المظلم” (دارك ويب)، وهو جزء من الانترنت لا يظهر على محركات البحث. وقال المدعي العام نيكولاس ماكيد في بيان إن “المتهم والمتواطئون معه اخترقوا ملايين الحسابات المالية وسببوا لأميركيين خسائر تجاوزت مليار دولار وكبدوا الاقتصاد الأميركي خسائر”.

وأضاف أن “حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانترنت أولوية رئيسية لوزارة العدل”، وشدد أنهم ملتزمون العثور على المجرمين الإلكترونيين “أينما كانوا”.

أوقف أيضا في أوروبا وجهان مهمان في مجموعة “اف أي ان 7” عام 2018، وهما دميترو فيدوروف وأندريه كولباكوف، وقد وجهت إليهما 26 تهمة أبرزها الاحتيال والقرصنة الإلكترونية وتشكيل وفاق إجرامي.

استعملت مجموعة القرصنة شركة معلوماتية مقرها روسيا وإسرائيل واجهة لأنشطتها ولاستقطاب قراصنة إلكترونيين آخرين.

في هذا الصدد، قال عميل الشرطة الفدرالية في الولايات المتحدة دونالد فواريت: “هؤلاء اللصوص الإلكترونيون أسسوا شبكة معقدة من القراصنة وأنظمة اختراق الشركات واستغلال المعلومات الشخصية للمستخدمين”.

لاختراق الأنظمة المعلوماتية للشركات، عملت المجموعة على بعث رسائل بريدية مستهدفَة لأحد موظفي الشركة، ثم يتصلون بهذا الموظف في حالات كثيرة لاقناعه بفتح الملف المرفق في الرسالة.

وبمجرد فتح الملف، يصاب حاسوب الموظف ببرنامج خبيث يخوّل القراصنة النفاذ إلى كلّ معطيات الشركة، لا سيما أرقام البطاقات الإلكترونية لزبائنها.