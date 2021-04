شرطة مكة المكرمة تقبض على 13 مخالفا للحجر الصحي

ألقت شرطة مكة المكرمة في السعودية، اليوم السبت، القبض على 13 شخصا مخالفا لتعليمات الحجر الصحي، بالرغم من ثبوت إصابتهم بكورونا.

ومن جانبة، أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة أنه: “بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 13 شخصا بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا”.

وتابع: “الأمر يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة”.

وتنص القوانين على “معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معا”.

كما وأنه “في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

الصحة السعودية تؤجل موعد الجرعة الثانية لمواطنيها والمقيمين

أرسلت وزارة الصحة السعودية، رسائل نصية إلى هواتف المواطنين والمقيمين في المملكة، لإعلامهم بقرارها تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وجاء في نص رسالة وزارة الصحة السعودية ما يلي: “عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً”، بحسب العربية.

وتابعت الوزارة في رسالتها موضحةً السبب وراء قرارها بالتأجيل، قائلة: “لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

الجدير بالذكر أن الصحة السعودية، كانت قد أعلنت سابقاً عن توفيرها لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين بالمجان، فيما شدد الدكتور محمد العبد العالي، مساعد وزير الصحة السعودية، على أن “أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية”.

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر قائلة: “تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا”.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم توزيعها على المواطنين تخطت الـ 3 ملايين جرعة .

