السلطات البحرينية توضح حقيقة الاعتداء على سجناء الرأي بسجن جو

أصدرت السلطات البحرينية بيانا علقت فيه على الوضع في سجن جو المركزي، وذلك بعد انتشار أنباء حول وجود اضطرابات بين بعض المعتقلين وعناصر الأمن البحريني هناك.

وذكرت “جمعية الوفاق” المعارضة بأن:” قوات الأمن البحرينية اعتدت أمس السبت على معتقلي الرأي في إحدى المباني التابعة لهذا سجن جو ، بعد تعبيرهم عن رفضهم للواقع السيئ والمتخلف”.

كما ونظم عوائل “معتقلي الرأي” اعتصامات سلمية مطالبين بالإفراج عن ذويهم، على خلفية تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجون البلاد.

وعلقت السلطات البحرينية أن: “عددا محدودا من النزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو قاموا على مدار الأيام الماضية بإغلاق الممرات ورفض دخول العنابر ومخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن”.

وأشار البيان إلى أن هذا السلوك أدى إلى “تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل”.

وحسب البيان:” تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، غير أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب”.

وتابع البيان أن هذا الأمر “استدعى اليوم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين والذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم”، لافتا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق الشأن البحريني، أكدت بعض المصادر الإعلامية توقيع البحرين اتفاقية في مجال التعاون المائي مع الكيان الإسرائيلي ، بهدف تبادل الخبرات و تحسين الموارد في البلدين .

حيث نقلت قناة i24 الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قوله أن ” الاتفاق هذا يأتي كثمرة للتعاون بين إسرائيل و البحرين ” .

و أضاف أن ” الحلول المتطورة لشركة مكوروت ( الموقعة للاتفاق ) وشركات تكنلوجيا اسرائيلية اضافية في مجال المياه يمكن ان تكون وسادة واسعة للتعاون بين الجانبين وتقوية العلاقات بيننا“.

و ينص الاتفاق على أن تقدم شركة مكوروت خدمات استشارة إضافة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجالات، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وايضا ادارة مصادر المياه والامدادات المائية .

