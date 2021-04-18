اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوة خاصة أوقفت زعيم حزب “الحل”، الأحد، بتهم تتعلق بالفساد بناء على أمر قبض صادر من القضاء.،وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن قوة خاصة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوقفت جمال الكربولي من منزله في حي اليرموك وسط بغداد.

وأوضح أن التوقيف كان بموجب مذكرة قبض قضائية صادرة بحقه على خلفية تهم فساد مالي، مشيراً إلى أن الكربولي يواجه اتهامات تتعلق بصفقات وهمية في وزارة الصناعة والمعادن، ربما تتعلق بشقيقه أحمد الكربولي وزير الصناعة الأسبق.

وحتى الساعة 10.10 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات العراقية بخصوص توقيف الكربولي.

وكان شقيق جمال الكربولي، أحمد، وزيراً للصناعة إبان الولاية الثانية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2010-2014).

وأدين أحمد الكربولي لاحقاً في عام 2016 بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

وجمال الكربولي سياسي بارز في العراق، وهو مؤسس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية “الحل”، إحدى الحركات السياسية السُنية في العراق.

وحزب “الحل” هو جزء من تحالف “القوى العراقية” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتي تشغل نحو 40 مقعداً برلمانياً من أصل 329.

ودخل الكربولي في تحالف جديد الأسبوع الماضي يحمل اسم “عزم العراق” بزعامة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين أول 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.