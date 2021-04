وزير الشباب والرياضة المصري يتعرض لحادث سير قوي

تعرض وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، صباح اليوم الأحد، إلى حادث سير قوي على الصريق الصحراوي أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحرية.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد فوزي، قوله إن:” الوزير نقل إلى أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة”.

وأوضح فوزي إن:” الوزير بصحة جيدة، إن الحادث سببه اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، مشيرا إلى نقل الوزير إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية”.

الجدير بالذكر أن الوزير أصيب بقطع في فروة الرأس، وإنه سيتم خياطة الجرح وإجراء الفحوصات اللازمة على المخ للتأكد من سلامته.

ومن الشأن المصري، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن بلاده ما زالت تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة.

ووصف وزير الخارجية المصري إثيوبيا بـ”المتعنته”، مقابل المرونة التي يتعامل بها كل من السودان ومصر في المفاوضات، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

هذا وقد قال شكري “مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا، من أجل حل الأزمة، بما لا يضر مصالح مصر والسودان“.

مؤكداً متابعتهم اليومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود بالنسبة لمصر، على حد تعبيره.

مشيراً إلى حرص بلاده على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

موضحاً أن الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي ستضر بمصالح دولتي المصب.

وبدوره صرح عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قائلاً: أن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا.

وأوضح حمدوك، لكن في الوقت ذاته يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بحسب ما جاء في “العربية”.

موضحاً أن بلاده ظلت تعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يُجنب السودانالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بحكم قربه من موقع السد.

كما قال رئيس الوزراء السوداني، أن الأمر المقلق هو إدخال مشروع سد النهضةفي تعقيدات السياسة الداخلية الإثيوبية.

ومن جهته دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأسبوع الماضي، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ويخشى كل من السودان ومصرأن يؤثر على مواردهما المائية، بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.

