مجلس الشعب يفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية السورية

أفادت أمين سر مجلس الشعب ميساء صالح أن جدول أعمال أول جلسة للدورة الاستثنائية للمجلس تتضمن فتح باب الترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية.

ووفقاً لصحيفة الوطن قالت صالح في بيان أنه”من خلال هذه الجلسة فتح رئيس المجلس باب الترشح ،وحدد المدة الزمنية لتقديم الطلبات في الترشح وهي 10 أيام إضافة إلى تحديد يوم الانتخاب في الداخل والخارج، و المجلس سوف يبقى منعقداً على مدار الأيام العشرة القادمة لاستقبال طلبات الترشح من المحكمة الدستورية العليا” .

وأضافت أن” المجلس خلال دورته الاستثنائية يمارس عمله بشكل طبيعي كأي دورة عادية، مبينة أن جدول الأعمال شمل اليوم إلى جانب فتح باب الترشح مشروع قانون ستتم مناقشته في الجلسة ذاتها وغيرها من أنشطة المجلس المحددة في جدول الأعمال العادي من دون أن تذكّر بضرورة أن يكون هناك حضور لكامل الفريق الحكومي”.

كما أشارت إلى أنه ” وفق الدستور فإن مدة فتح باب الترشح أقصاها 90 يوماً وأقلها 60 يوماً وبالتالي تم الإعلان عن الدورة الاستثنائية باعتبار أنه تم الدخول في المدة المحددة في الدستور وهي 90 يوماً”.

لتوضح صالح فيما يتعلق بآلية استقبال طلبات الترشح أن ” رئيس المجلس يتلو على أعضاء المجلس كل طلب يرد من المحكمة الدستورية العليا أثناء الدورة الاستثنائية خلال العشرة أيام التي سيحددها رئيس المجلس”.

وبينّت أنه “يجب على كل مرشح أن يحصل على ثقة 35 عضو مجلس شعب ويكون التصويت سري في مكتب رئيس المجلس، حيث يقوم العضو باختيار من يريد أن يمنحه ثقته من المرشحين في ظرف مختوم ومن ثم يضعه في صندوق على بعد بضعة أمتار عن طاولة مكتب رئيس المجلس”.

وفي سياق أخر أُقيم في قاعدة حميميم العسكرية الروسية بريف اللاذقية شمال غرب سوريا، أول أمس ،احتفالاً بمشاركة كبار المسؤولين السوريين، بمناسبة الذكرى 75 لجلاء الاحتلال الفرنسي عن الأراضي السورية.

وشارك بالاحتفال، الذي، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وزير الدفاع السوري العماد علي عبدالله أيوب، وعدد من كبار ضباط الجيش السوري وأمناء الفروع الحزبية في المنطقة الساحلية، بالإضافة إلى وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وألقى وزير الدفاع السوري خلال الاحتفال، كلمة شكر فيها القيادة الروسية في قاعدة حميميم، على “اللفتة الغنية بالمعاني والدلالات”، على حد تعبيره.

وأشار العماد علي عبدالله أيوب، إلى أن حرص القيادة الروسية على إحياء العيد الوطني السوري في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم يؤكد عمق علاقاتنا الثنائية ومتانتها“.

The post مجلس الشعب يفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية السورية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ