الصحة الأردنية تؤكد استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا

أكد الأمين العام في وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، استعداد الوزارة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، عبر تلقي اللقاح والاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

هل رصدت #وزارة_الصحة حالات تجلط في الدم جراء #لقاح_أسترازينيكا؟

مسؤول ملف كورونا في الوزارة عادل البلبيسي يجيب

وقال الأمين العام لوزارة الصحة، خلال استضافته على قناة “المملكة”، إن :”دولا إقليمية ودولية تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس..متوقعة الثالثة بسبب المتحورات، التي تضرب في مختلف أنحاء العالم والمتحور البريطاني السائد حاليا”.

وأضاف: “نحن نستعد للموجة الثالثة من خلال زيادة عدد الأسرة وتدريب الأطباء”، ونأمل أن تمر بـ “أقل الخسائر”، بحسب وكالة “عمون” الأردنية.

وأكد البلبيسي أنه تم توفير “أكثر من 4600 سرير إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة، وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي”، بالإضافة إلى “تدريب أطباء على العناية الحثيثة ورفع قدرة المستشفيات الميدانية”.

وأشار البلبيسي إلى أن:”عدد المسجلين على المنصة، التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح بلغ 1.267428 مليون، وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 571445 شخصا، فيما حصل 125105 شخصا على الجرعة الثانية”.

وأوضح الامين العام إلى:”وجود 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة حاليا”.

وتابع بأنه تم “رصد آثار جانبية وصلت إلى حد الجلطة (تخثر الدم)، لأشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن”.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطان المتختصة في الحكومة الأردنية إعادة فتح المعابر البرية و البحرية في العقبة مع كل من مصر و المملكة العربية السعودية .

حيث نقلت وكالة سبوتنيك عن السلطات في العقبة تصريحها الذي أوضحت فيه أنها ” قررت إعادة العمل عبر الحدود البرية والبحرية في العقبة مع مصر والسعودية لإعادة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية في المدينة ” .

و أوضحت السلطات أن حركة النقل البحري للركاب و البضائع ستعو أيضاً عبر شركة الجسر العربي على خط العقبة – نويبع ، ضمن الاشتراطات الصحية اللزامة .

و بالنسبة لحركة الشاحنات التجارية ، أشرت إلى أنها ” ستعود للعمل أيضا بين الأردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها ” .

و في إطار دعم الحركة السياحية في المملكة الأدينة ، أصدرت وزارة السياحة و الآثار الأردنية قراراً ينص على إعفاء أبناء المملكة و كافة المواطنين العرب من دفع رسوم المعتادة عند زيارة الأماكن السياحية و الأثرية .

