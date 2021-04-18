بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور

وندسور 18 أبريل 2021 (وال) -وارى جثمان الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، أمس السبت، الثرى في المقبرة الملكية بقصر وندسور.

حيث نقل نعش الأمير فيليب من القصر إلى كنيسة القديس جرجس في وندسور للصلاة عليه.

بينما أعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت، بالتزامن مع بدء قداس الجنازة في الكنيسة، وبحضور أفراد العائلة الملكية والسكرتير الشخصي للأمير فيليب فقط، على رأسهم الملكة إليزابيث.

وفي أعقاب مراسم الجنازة، تم دفن جثمان الأمير فيليب في القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن بأنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى فرض قيود على عدد الحاضرين في مراسم الجنازة، وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من(800 إلى 30) شخصا فقط ، وستضم هذه المجموعة الصغيرة ممثلين عن جميع فروع عائلة الأمير فيليب.

وبانتهاء مراسم دفن الأمير فيليب، تم إنهاء الحداد الوطني الذي تم إعلانه في أعقاب وفاة زوج الملكة في التاسع من أبريل الجاري، عن عمر ناهز( 100 ) عام.(وال وندسور) س خ.

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