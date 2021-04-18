ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة

إحتفلت النجمة، المصرية ​ياسمين صبري​، بعيد زواجها من رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، بنشرهما صوراً من جلسة تصوير خاصة خضعا لها.

ونشرت ياسمين صوراً برفقة زوجها في صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الاجتماعي كتبت عليها :”ذكرى زواج أولى سعيدة يا حبي”.

بدورها،أعجبت ​شام الذهبي​، إبنة ​الفنانة أصالة​ أصالة نصري، بالصور، حيث علقت بثلاثة رسوم تصويرية لقلوب حمراء.

من جانبه، نشر أبو هشيمة، صورة أخرى من الجلسة التي جمعتهما مرفقاً نفس التعليق عليها”.

الجدير بالذكر، أن الفنانة المصرية ياسمين صبري، قد تزوجت برجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة في حفل زفاف بسيط بحضور أفراد الأسرتين فقط في 17 أبريل/نيسان 2020، وفقا لموقع في الفن.

وفي السياق، ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة اثارت ضجة واسعه ظهرت بماكياج وتسريحة شعر وإطلالة مشابهة لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

ونشرت صبري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور صبري باطلالة تشبة النجمة كيم كاردشيان الأمر إلى وصل الى أن أطلق عليها متابعينها لقب “كيم كارداشيان الغلابة”.

انتشرت عبر مواقع التواصل إشاعات عن منع أحمد أبو هشيمة لزوجته الممثلة ياسمين صبري من التمثيل ووقوفه وراء غيابها عن الموسم الرمضاني 2021.

ليخرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وينفي مزاعم وقوفه وراء غياب زوجته ياسمين صبري، عن موسم دراما رمضان العام الجاري، بحسب سبوتنيك.

وشدد أبو هشيمة في مداخلة هاتفية له مع برنامج “حديث القاهرة”، الذي يُبث على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، على أنه لا علاقة له بغيابها عن دراما رمضان 2021.

إذ قال أبو هشيمة للمذيع: “لم أكن السبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا بالتزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل (فرصة ثانية)، وقد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد أنها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائما”.

ومازح أبو هشيمة المقدم خيري رمضان قائلاً: “ما تسألنيش أكثر من كده لو سمحت”.

يُذكر أن ياسمين صبري تغيبت هذه السنة عن تقديم مسلسل تلفزيوني في شهر رمضان، بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة العام الماضي، في 17 أبريل/ نيسان 2020.

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