سمية الخشاب تنشر صور لها مع محمد رمضان من مسلسل موسي

نشرت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، صور جديد لها مع الفنان محمد رمضان، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من وراء كواليس مسلسل موسي، الذي يعرض حاليًا في رمضان، من إخراج محمد سلامة،و إنتاج شركة سينرجي.

حيث ظهرت الخشاب، في الصور وهى ترتدي عبايه باللون الأزرق، ويجلس بجوارها محمد رمضان، صاحب شخصية “موسي”، وهو يرتدي جلباب باللون الأبيض.

ويذكر أن تلك الصور من مشاهد لم تعرض بعد، وأن شخصية الفنانة سمية الخشاب لم تظهر حتى الآن في الأحداث، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

هذا وقد نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس عمل مسلسل، حيث ظهر رمضان في الصورة التي قام بنشرها بشكل يوحي بالمظهر الصعيدي الذي يجسد شخصيته خلال المسلسل.

وكان واضحًا في الصورة ارتداء محمد رمضان لخاتم يحمل اسم “موسى”، وكتب على الصورة معلقًا: “لو معاهم الدنيا أنا معايا اللي خلقها.. موسى 1940″، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويؤدي محمد رمضان في مسلسل موسى شخصية الرجل الصعيدي ويدعى “موسى”، حيث يقاوم الاحتلال الإنجليزي، فضلًا عن كثير من القصص والصراعات التي يؤديها في إطار درامي وترافقه في البطولة النجمة سمية الخشاب بشخصية “حلاوتهم”.

وكان فريق العمل قد أنهى تصوير عدد كبير من المشاهد في المناطق الريفية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وداخل القرية الفرعونية، على أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم حصريًا على قنوات Dmc وDmc دراما.

ويرافق محمد رمضان عدد كبير من النجوم ببطولة مسلسل موسى، من ضمنهم سمية الخشاب، عبير صبري، رياض خولي، سيد رجب وعدد آخر من نجوم الدراما المصرية.

والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

بدورها أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تفاصيل دورها في مسلسل “موسى” رفقة الفنان محمد رمضان، فضلاً عن أعمالها السينمائية القادمة، كما كشفت عن اعتزامها تقديم أغانٍ خليجية جديدة.

الفنانة المصرية قالت إنها “عائدة بقوة” تشارك محمد رمضان البطولة في مسلسل “موسى” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

