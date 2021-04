نيوكاسل يونايتد يتفوق على وست هام بثلاثية في مباراة مثيرة

تمكن فريق نيوكاسل يونايتد من التغلب على نظيره وست هام بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

خلال الشوط الأول تقدم نيوكاسل في النتيجة عند الدقيقة 36 بهدف عن طريق الخطأ أحرزه المدافع عيسى ديوب في مرماه، ليأتي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط عن طريق البرازيلي جيلايتون ، وفقاً لموقع سكاي نيوز .

وفي الشوط الثاني قلص وست هام الفارق عند الدقيقة 73 عن طريق عيسى ديوب فيما أضاف جيسي لينجارد هدف التعادل عند الدقيقة 80 ،لينجح بعدها جوي ويلوك في تحقيق هدف الفوز لصالح نيوكاسل عند الدقيقة 82 .

وفي سياق أخر حقق نادي برشلونة الإسباني أول ألقابه هذا الموسم ، كأس ملك إسبانيا ( كوبا ديل ري )، بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة على ارض “لا كارتوخا” في إشبيلية .

حيث استهل المهاجم الفرنسي أنتوني غريزمان التسجيل بكرة من صناعة نجم خط الوسط الشاب الهولندي فرانكي دي يونج ، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء ، وفقاً لليوم السابع .

ليعود دي يونج بعد ثلاث دقائق فقط لمضاعفة النتيجة ، قبل أن يتوج نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي العرس التهديفي بكرتين في الدقائق 68 و 72 ، أسكنهما مرمى اوناي سيمون حارس بلباو .

و بهذا أضاف ميسي4 أرقام قياسية إلى قائمة أرقامه إذ أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 7 مباريات نهائية مختلفة بمسابقة كأس الملك.

أول لاعب في التاريخ يصل إلى 30 هدفا في 13 موسما متتاليا مع ناد واحد في الدوريات الخمسة الكبرى ، كما شارك بوسكيتس برقم قياسي كأكثر لاعبين ظهرا في نهائي كأس الملك ، برصيد 10 مشاركات .

كما أصبح النجم الأرجنتيني أكثر اللاعبين تتويجا بكأس الملك ( 7 مرات ) إلى جانب زميليه سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، وبير جاينزا أسطورة أتلتيك بيلباو .

و بهذا الفوز و هذه الأرقام ، ارتفع رصيد برشلونة من ألقاب كأس الملك إلى 31 لقب كأكثر فريق قي تاريخ إسبانيا يتوج باللقب، متفوقاً على بلباو ( 23 ألقاب ) و ريال مدريد ( 19 لقب ).

هذا و كانت الشكوك تدور احتمالية خروج برشلونة من الموسم الكروي الحلي خالية الوفاض ، في ظل الأداء المتذبذب للنادي الكتلوني.

