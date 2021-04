“سفاحة كرداسة” التي ظهرت في “الاختيار 2”.. من هي؟

عرض المسلسل المصري “الاختيار 2” في حلقته الخامسة مشاهد قاسية لسيدة سقت أحد رجال شرطة قسم كرداسة “ماء نار” بعد أن طلب بعض المياه بسبب عطشه.

حيث حققت هذه الحلقة نسب مشاهدات عالية من المسلسل المعروض في شهر رمضان، تناولت فض اعتصامي تنظيم الإخوان في منطقتي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، في شهر أغسطس 2013.

إلا أن مشهد السيدة التي عرفت فيما بعد باسم “سفاحة كرداسة” أو “أم المتطرفين”، لفت الأنظار بشدة.. فمن هي هذه السيدة؟

“أم المتطرفين “

“سفاحة كرداسة” هي سامية شنن، بائعة الخضراوات التي صدر في حقها حكم بالإعدام مع 182 شخصا آخرين متهمين في أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل ضباطه والتمثيل بجثثهم.

حيث أشارت التحقيقات في القضية اشتراك سامية شنن مع عشرات الأشخاص في قتل 14 من ضباط وأفراد أمن مركز شرطة كرداسة، بجانب المشاركة في حصار المركز وقذف الزجاجات الحارقة على المتواجدين بالداخل.

كما أثبتت التحقيقات أن “سفاحة كرداسة” سحبت الضباط إلى خارج مقر مركز الشرطة، وتعدت عليهم بالأسلحة البيضاء، بجانب إعطائها كمية من “ماء النار” لأحد أفراد الشرطة بالداخل وهو يحتضر.

وألقى مسلسل “الاختيار 2″ الضوء خلال الحلقة على اقتحام العناصر الإرهابية لمركز شرطة كرداسة، تزامنا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، مستخدمين عدد من الأسلحة مثل الـ”آر بي جي” الذي ظهر في مقاطع فيديو حقيقية تمت إذاعتها في سياق العمل الدرامي.

كما أكدت تحقيقات القضية أن هناك مقاطع أخرى سجلت واقعة الاعتداء على ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، ونشرت وزارة الداخلية فيديو لسامية شنن أثناء مشاركتها في التمثيل بجثامين الضباط، مع الشد من أزر من وصفتهم بأنهم “أبناؤها” أثناء عمليات تخريب القسم وحرق سياراته ومدرعاته.

وحكم على سامية شنن في البداية بالإعدام شنقا في الثاني من فبراير 2015 بجانب عدد كبير من المتهمين في القضية، غير أن محكمة النقض ألغت الحكم وتمت محاكمتها مرة أخرى.

وفي يوليو 2017 تم الحكم على “سفاحة كرداسة” بالسجن المؤبد في القضية التي اتهمت فيها بالتمثيل بجثث الضباط بعد ذبحهم وخلع ملابسهم داخل القسم، لتكون المرأة الوحيدة المتهمة في القضية.

وألقي القبض على “أم المتطرفين” في سبتمبر 2013 بعد حملة كبرى حاولت من خلالها قوات الأمن تطهير منطقة كرداسة والقبض على جميع العناصر الإجرامية المشاركة في اقتحام القسم.

