مجلس الشعب السوري يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد

دمشق 18 أبريل 2021 (وال) -أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (مجلس النواب)، حمودة الصباغ، اليوم الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد ابتداء من 19 أبريل الجاري، وحدد موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي للمواطنين في الداخل والخارج.

وعقد مجلس الشعب جلسة استثنائية الأحد، أعلن فيها فتح باب الترشح للانتخابات مطالبا الراغبين بخوض غمار السباق الرئاسي بتقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العُليا ابتداء من 19 أبريل.

وأشار الصباغ إلى أن المدة التي ستبقى فيها أبواب الترشح مفتوحة ستكون ( 10 أيام )، على أن تنتهي في 28 إبريل من نفس الشهر.

وحدد رئيس مجلس الشعب السوري تاريخ 20 مايو المقبل، لتصويت السوريين في الخارج، في حين ستُجرى الانتخابات بالداخل في 26 من الشهر نفسه.

يشار أن بشار الأسد يتولى رئاسة البلاد منذ عام (2000 )، وقد فاز بانتخابات ( 2007 و2014 ) بنسب ساحقة، وسط شكوك بنزاهة الانتخابات، وهامش الحريات في البلاد.(وال دمشق ) س خ.

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