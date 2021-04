رغم تعثر المفاوضات.. آبي أحمد يُعلن موعد التعبئة الثانية لـ”سد النهضة”

أكدت إثيوبيا على لسان رئيس وزرائها، آبي أحمد، اليوم الأحد، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في “يوليو – أغسطس”.

وجاء تأكيد آبي أحمد رغم تعثر المفاوضات بين دول “مصر، السودان، وإثيوبيا”، بخصوص سد النهضة، بحسب “العربية”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ” تتم التعبئة التالية لسد النهضة فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في يوليو ـ أغسطس، مما يضمن الفوائد في الحد من الفيضانات في السودان”.

لافتاً إلى أن بلاده ستقوم قبل التعبئة الثانية بإطلاق مزيد من المياه المخزنة من العام الماضي، وذلك من خلال المنافذ التي تم إنشائها حديثاً في السد.

كما قال آبي أحمد “إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها من بناء سد النهضة وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب”.

مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي مكنت من نجاح الملء الأول للسد.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا “وجود السد نفسه حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان المجاور العام الماضي”.

وفي ذات السياق، شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

حيث قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.

مضيفاً “يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.

مشيراً إلى أن إثيوبيا مسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال مضيها قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي.

أو حتى بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار، على حد قوله، منوهاً إلى أن إثيوبيا تريد أن تضع السودان تحت الأمر الواقع

هذا وقد طالبت الخارجية السودانية على لسان الناطق بإسمها، إثيوبيا بالالتزام بالاستحقاق القانوني الدولي المشروع للسودان.

والالتزام كذلك بالدفع الإفريقي المتصاعد وصولاً لاتفاق ملزم حول سد النهضة.

