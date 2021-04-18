الحكومة السودانية تنفي زيارة وفد رفيع المستوى إلى إسرائيل

نفت الحكومة السودانية التقارير التي أفادت، أن السودان سيرسل أول وفد له إلى إسرائيل بعد شهور من إعلان اتفاق لإقامة علاقات ثنائية، وقال مسؤولان سودانيان إن الخرطوم ألغت الزيارة.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن وفدا سودانيا يضم مسؤولين من الأمن والمخابرات سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات نحو السلام مع إسرائيل العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وصوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء قانون يعود لعام 1958 كان يقضي بمقاطعة إسرائيل.

وقال مسؤولان سودانيان لرويترز إن السودان قبل دعوة لزيارة إسرائيل لكن الخطط تغيرت فيما بعد. ولم يقدما تفسيرا لهذا التغيير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن جهاز المخابرات العامة بعدم “صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني لدولة إسرائيل ونفى صدور توجيهات بذلك”. كما نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني ذلك أيضا.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، لوسائل إعلام محلية في شهر فبرايرالماضي: “يجري العمل على مسودة اتفاق السلام، ونتوقع أن يقام حفل توقيع لإسرائيل والسودان في واشنطن في غضون ثلاثة أشهر”.

ولم يعلق مسؤولون سودانيون على ذلك الخبر.

وتقول الحكومة السودانية المدنيةإن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يصبح ساريا إلا بعد مصادقة مجلس تشريعي انتقالي لم يتشكل بعد.

وزار كوهين السودان يوم الاثنين الماضي على رأس وفد إسرائيل ناقش المضيّ قدما في اتفاق التطبيع مع السودان.

وقالت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية إن أعضاء الوفد التقوا الرئيس السوداني، عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع.